Землетрясение: месяц спустя

Ровно месяц назад в Турции и Сирии произошло землетрясение, которое в ВОЗ назвали крупнейшей природной катастрофой столетия.

В Турции жертвами трагедии стали более 40 тысяч человек. Многие населённые пункты практически уничтожены. В Антакье разрушено более половины зданий. Но многие не хотят уезжать из родного города.

Последствия землетрясения затронули каждого шестого жителя Турции, 14 миллионов человек. Более трёх миллионов стали беженцами. Около двух миллионов живут в палатках или в контейнерных городках. Целые кварталы такого жилья возводят в пострадавших провинциях.

По данным властей, разрушено и повреждено более 200 тысяч зданий.

При этом подземные толчки в регионе продолжаются до сих пор. Так, В ночь на понедельник в Средиземном море у берегов пострадавшей турецкой провинции Хатай произошёл подземный удар магнитудой 4,5.