Более половины состава Европейской комиссии (16 человек) во главе с её председателем находятся в Киеве, чтобы выразить поддержку Украине и обсудить с её правительством развитие двусторонних отношений. Затем состоится саммит ЕС-Украина, на котором к Урсуле фон дер Ляйен присоединится председатель Европейского совета Шарль Мишель, а также президент Владимир Зеленский.

Обе встречи на высшем уровне проходят впервые после вторжения в Украину России, в зоне активных боевых действий. Накануне представитель Еврокомиссии сообщил в Брюсселе, что на них «состоятся важные переговоры по выяснению приоритетных областей сотрудничества с учетом обстоятельств, ситуации на местах, а также о том, на какие цели направить в этому году бюджет гуманитарной помощи».

«Ускорение реформ»

Евросоюз и Украина в настоящее время связаны Соглашением об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Кроме того, Украина теперь официально является страной-кандидатом на вступление в Союз. Достижение полноправного членства требует от такой страны проведения ряда реформ для укрепления своих властных учреждений, соблюдения принципов правового государства, а также приведения себя в соответствие с законодательством ЕС.

Недавно Киев заявил, что надеется стать полноправным членом к 2026 году, несмотря на предыдущие предупреждения, в частности президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что процесс вступления может занять «десятилетия».

По словам представителя Еврокомиссии, «в ЕС отмечают продолжение и ускорение в Украине реформ, в частности, в сфере верховенства права", и поэтому дискуссии между руководителями исполнительной власти ЕС и украинского государства будут касаться усилий по борьбе с коррупцией и укреплению независимости судебной системы.

Переговоры будут направлены на согласование внутренних законодательств двух сторон в нескольких ключевых областях, включая телекоммуникации, финансовые услуги, продовольственную безопасность, надзор за рынком, а также санитарные и фитосанитарные меры.

Военная тематика

Будет обсуждаться дальнейшая финансовая, гуманитарная и военная поддержка со стороны Евросоюза. На данный момент он выделил Украине 60 млрд евро, в том числе почти 12 млрд евро на нужды обороны, 38 млрд евро на гуманитарную и макрофинансовую поддержку и 10 млрд евро на помощь странам-членам ЕС в решении проблемы притока украинских беженцев.

В повестке дня встреч также находятся санкций против России и потребности Украины в послевоенном восстановлении.

Ожидается, что Брюссель и Киев поддержат создание в Гааге Международного центра по расследованию преступлений агрессии в Украине и военных преступлений, совершенных Россией.

Встречи в Киеве в совпадают по времени с празднованием 80-летия победы Советского Союза над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве.