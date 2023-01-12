Граждан Европейского cоюза больше всего беспокоят рост стоимости жизни, который они связывают с войной в Украине, а также энергетический кризис, инфляция и пандемия коронавируса. Это явствует из доклада социологической службы Евробарометр. 45% опрошенных ею сказали, что они испытывают "некоторые" или "большие" трудности с личным доходом.

46% европейцев признают, что их жизненные стандарты уже снизились в результате этих кризисов, а 39% ожидают такого снижения в этом году. Только 14% не предвидят каких-либо изменений или последствий.

Страна, жители которой сильнее всего ощущают ухудшение своего благополучия - это Кипр, где 70% респондентов говорят, что стандарты их жизни «уже снизились». Далее следуют Греция (66%), Мальта (65%), Франция (62%) и Португалия (57%).

Люди в скандинавских странах больше других довольны своим нынешним доходом - 87% в Швеции, 86% в Дании и 84% в Финляндии, в то время как только 21% жителей Греции и Болгарии удовлетворены своими заработками.

Что ещё более тревожно, 30% опрошеннных Евробарометром признают, что им трудно оплачивать ежемесячные счета «время от времени», а 9% говорят, что это происходит «большую часть времени». Опять же, в Греции и Болгарии такие трудности переживает наибольшая доля населения - 86% и 64% соответственно.

В целом 56% европейцев выражают недовольство мерами, принятыми на уровне ЕС для решения проблемы роста стоимости жизни, а 64% так же относятся к действиям своих национальных правительств.

В общей сложности 93% участников опроса говорят, что они обеспокоены кризисом стоимости жизни, включая рост цен на продукты питания и энергию. Бедность и социальная изоляция (82%), изменение климата (81%) и возможное распространение войны в Украине на соседние страны (81%) также представляют собой источники тревоги среди граждан ЕС.

Почти три четверти опрошенных выражают беспокойство «риском ядерного инцидента». Очевидно, что это - результат воинственной риторики Кремля.

Несмотря на эти широко распространенные страхи и реальные лишения, европейская поддержка Украины остается непоколебимой: 74% граждан ЕС одобряют реакцию ЕС на российское вторжение, а 23% не одобряют. За помощь Евросоюза Украине высказалось подавляющее большинство респондентов в северном регионе: 97% в Швеции, 95% в Финляндии, 93% в Нидерландах и 92% в Дании.

Только в Словакии (49%), Греции (48%) и Болгарии (48%) эта поддержка падает ниже порога в 50%.

На вопрос о более широких последствиях войны 65% выразили «сильные сомнения" или «неуверенность" в том, что их личная жизнь останется неизменной.

Доклад, опубликованный Европейским парламентом в четверг утром, основан на более чем 26 тыс личных интервью, проведенных в период с октября по ноябрь во всех 27 странах-членах ЕС.

Помимо стоимости жизни и Украины, опросы также касались Евросоюза в целом, его институтов и парламентских выборов 2024 года.

Доля тех, кто положительно относится к ЕС, упала с 52% в мае до 47% в ноябре, с большими вариациями по странам. В то же время 62% считают членство своей страны в блоке «хорошей вещью», тогда как незначительное меньшинство (10%) называет это «плохой вещью».

Тем не менее, более половины респондентов (51%) говорят, что дела в ЕС идут в «неправильном направлении», и чуть меньше трети считают, что дела идут в «правильном направлении».

Пессимизм проникает еще глубже внутри национальных границ: 62% граждан ЕС говорят, что дела в их родной стране идут «не туда».

Любопытно, что 63% участников опроса утверждают, что в их личной жизни всё идет «в правильном направлении», что отражает резкий диссонанс между домашней обстановкой и политическим ландшафтом.

Жители Люксембурга (82 %), Ирландии (80 %) и Швеции (80 %) больше всего удовлетворены текущим состоянием своих персональных дел, а в Румынии (49 %), Польши (47 %) и Португалии (46 %) ощущения на этот счёт более смешанные.

Большинство европейцев (57%) с оптимизмом смотрят в будущее ЕС, а 39% считают себя довольно или очень пессимистично настроенными. Франция, Кипр и Греция - единственные три государства, где мрачные прогнозы соответствуют мнению большинства.