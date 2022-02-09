Европейцев особенно заботят здоровье, бедность и климат

Чего хотят от Евросоюза его граждане? Ответы на эти вопросы даёт исследование, призванное помочь Европейскому парламенту определить свои приоритеты.

Итак, жителей ЕС больше всего заботят: здравоохранение, бедность и изменение климата.

В связи с пандемией коронавируса, 42% европейцев ставят на главное место охрану здоровья населения.

По данным социологической службы Евробарометр, такое мнение сильнее всего в Португалии (72%). За ней следуют Кипр и Испания.

Италия, особенно пострадавшая от Covid-19, занимает четвёртое место.

Решающее значение для 40% европейцев имеет борьба с бедностью и социальной изоляцией. Больше всего ими обеспокоены Литва (57%), Венгрия и Франция.

39% опрошенных считают важнейшей проблемой изменение климата. Сильнее всего в этом убеждены в Швеции (63%), Нидерландах и Дании. Решать эту проблему особенно готовы те, кто помоложе.

Отношение к Европарламенту остается стабильным. Оно положительное у 36% респондентов. При этом наименьший интерес к высшему органу законодательной власти ЕС проявляют французы. Только 22% из них одобряют его деятельность.