Иран: Таране Алидусти освобождена

Арестованная в Иране в декабре прошлого года по обвинению в поддержке антииранских настроений актриса Таране Алидусти в среду была освобождена под залог, сообщил ее адвокат.

Звезду иранского кинематографа задержали после публикации в Инстаграме, посвященной казни одного из участников протестов. Алидусти критиковала в ней международные организации за то, что они не реагируют на действия властей Ирана.

После начала массовых протестов в стране Алидусти не раз высказывалась в соцсети в поддержку протестующих. К одной из записей она приложила фото без обязательного в Иране для женщин головного платка. Ношение хиджаба стало обязательным для всех иранских женщин в 1983 году, через четыре года после Исламской революции.

В сентябре в стране вспыхнули протесты из-за гибели 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за якобы неправильное ношение хиджаба.