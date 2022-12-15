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мир

"Некоторые страны ЕС ведут себя эгоистично"

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 Euronews
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий   -   Авторское право  Olivier Matthys/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Некоторые государства ЕС в попытках справиться с энергетическим кризисом "ведут себя очень эгоистично": об этом в интервью Euronews заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Ранее представители Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на газ. Польша была в числе стран, требовавших ввести максимальные ограничения.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

"Мы знали, что максимум, предел цен на газ нужно искать где-то посередине между нашими ожиданиями и ожиданиями таких стран, как Германия, Нидерланды и другие. Но то, как упорно они блокировали это предложение, вызывает у меня немалую тревогу, поскольку я считаю, что так мы очень далеки от достижения компромисса по поводу потолка цен на газ".

Сторонники введения ограничений говорят о необходимости облегчить бремя, лежащее на европейцах, вынужденных оплачивать огромные счета. Противники считают, что из-за ограничений поставки газа окажутся под угрозой, и это лишь усугубит энергетический кризис.