Западные Балканы и Украина на европейском пути

Стремясь улучшить свои отношения с Евросоюзом, шесть западнобалканских стран подписали в четверг три соглашения о взаимном признании следущих документов: удостоверений личности, дипломов о высшем образовании и аттестатов о профессиональной квалификации. Однако встреча на высшем уровне в Берлине не урегулировала всех противоречий, имеющиеся в соседнем с ЕС регионе. Канцлер Германии особо выделил из них напряженность между Сербией и Косовым, которая, по его мнению, отвлекает внимание и силы от общеевропейских проблем:

«Жестокая агрессивная война России против Украины заставляет нас встать вместе, чтобы сохранить свободу и безопасность Европы, - сказал Олаф Шольц. - Пришло время преодолеть региональные конфликты, которые продолжаются слишком долго, конфликты, которые разделяют вас и сдерживают ваши страны от продвижения по европейскому пути. Должна ускориться нормализации отношений между Сербией и Косовым, так что давайте сделаем это».

Хозяин саммита хочет также, чтобы Белград присоединился к санкциям против Москвы. Со своей стороны, премьер-министр Сербии указала на несоблюдение прав сербской общины в Косове:

"Пусть Евросоюз гарантирует её безопасность, а потом мы будем говорить дальше, - сказала Ана Брнабич. - Мы подписали Брюссельское соглашение, которое уже 10 лет не выполняется".

Участники саммита Сербия, Косово, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Албания стремятся вступить в ЕС, но их интеграционные процессы развиваются с разной скоростью. Председатель Еврокомиссии отметила, что расширение Евросоюза ускорила война в Украине:

«В настоящий момент мы чувствуем ветер перемен, проносящийся через Европу, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Из-за геополитической ситуации чрезвычайно важно продвигать процесс присоединения Западных Балкан, и здесь мы разделяем одинаковое отношение. Мы хотим, чтобы наши друзья были в Европейском Союзе».

Это была встреча руководителей Западных Балкан в рамках Берлинского процесса расширения Евросоюза. А с его лидерами они проведут официальные переговоры в верхах 6 декабря в Тиране. Это будет первый саммит в таком составе в стране, которая не является полноправным членом ЕС.