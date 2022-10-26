Бельгийцы и немцы подают на власти в суд за загрязнение воздуха

В Евросоюзе с начала 21-го века предпринимаются большие усилия, чтобы очистить окружающую среду. Но в последние годы его жителей снова сильно беспокоит загрязнение воздуха. Группа бельгийцев посчитала это результатом халатности со стороны региональной администрации и на этой неделе подала на неё в суд за нарушение своих фундаментальных прав. Среди истцов 60-летний Эрик Вандезенде. В детстве он имел проблемы с дыханием, которые появились снова.

«Пять лет назад ко мне вернулась астма, и я понял, что это напрямую связано с загрязнением воздуха. С этой респираторной жалобой я позвонил своему пульмонологу, и она ответила, что я могу удвоить дозу кортизона на несколько недель, но мой звонок пришёлся на пик загрязнения».

Это загрязнение приводит к преждевременной смерти 300 тыс европейцев каждый год. Бельгийские истцы просят федеральное правительство опустить порог допустимого содержания в атмосфере вредных газов и взвешенных частиц, чтобы соответствовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. В среду Брюссель предложил более строгие правила в отношении качества воздуха. Как сообщил еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс, поставлена задача к 2030 году приблизить ЕС к стандартам ВОЗ, чтобы к 2050 году свести загрязнение воздуха к нулю:

«С этим законодательством и действующим законодательством мы рассчитываем, что в ближайшие 10 лет мы сможем снизить количество смертей от загрязнения воздуха на 78%. Это не только улучшит здоровье наших граждан, но и принесет пользу нашей экономике».

Еврокомиссия предлагает гражданам подавать в суд коллективно, если их самочувствие сильно ухудшается из-за нарушения требований к качеству воздуха по вине властей. Подобные иски возбуждены не только в Бельгии, но и Германии, что может послужить прецедентом для всех стран ЕС, где люди не хотят вдыхать выхлоп от автомобилей или промышленные продукты сгорания.