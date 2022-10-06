Новый порядок в Европе создаётся без России

Не менее 44 глав государств и правительств Европы встретились в Праге на первом заседании Европейского политического сообщества. Этот новый формат объединяет страны, состоящие и нет в Евросоюзе, кандидатов на вступление в него, союзников по НАТО и желающих такими стать. Все они обсуждают будущее континента и соседних островов, делая особый упор на их защите от восточного соседа.

«Думаю, очень важно, чтобы мы обменялись мнениями относительно российской агрессии и ситуации с безопасностью, - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. - Мы добиваемся международного порядка, основанного на правилах».

Новые международный порядок создаётся без Москвы и Минска, но с Киевом. Президент Зеленский отрядил в Прагу своего премьер-министра, а сам обратился к заседанию по видеосвязи со словами: «Нужно выиграть войну в Украине, чтобы российские танки не наступали снова на Прагу».

«Здесь находится весь европейский континент за исключением Беларуси и России, - сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кро. - Это показывает, насколько изолированы эти две страны».

Среди основных тем для дискуссий - рост цен на энергоносители, их доступность и преодоление зависимости от российских нефти и газа. Премьер-министр Люксембурга отметил необходимость сотрудничества с альтернативными поставщиками и стабилизации рынков:

«Я думаю, важно послушать, например, премьер-министра Норвегии, который сказал нам, что его страна собирается максимально использовать имеющиеся мощности для помощи нам на европейском уровне, - сказал Ксавье Беттель. - Я думаю, что это хорошо."

Великобритания пытается восстановить связи с бывшими союзниками по ЕС. Премьер-министр Лиз Трасс сказала, что политическое сообщество, в котором она участвует, является не расширенным вариантом Евросоюза, а платформой для дискуссий на актуальные темы.

За столом неформальных переговоров также был поднят ряд спорных вопросов. Сербию попросили присоединиться к санкциям ЕС против России, а президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - не препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.