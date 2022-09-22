Евросоюз готовит седьмой пакет санкций против России

Евросоюз работает над седьмым пакетом санкций против России после заявления Владимира Путина о поддержке четырех незаконных референдумов в Украине. Вероятно, пакет будет нацелен на конкретные отрасли, такие как авиация, и запретит экспорт важных для российской промышленности технологий. В него также будут включены несколько граждан России.

Выступая в Принстонском университете, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против России эффективные.

"Если вы посмотрите на финансовый сектор в России, увидите, что он сейчас на искусственном жизнеобеспечении. Российская промышленность лежит в руинах. Очень интересно посмотреть на военный комплекс, потому что ему сейчас очень тяжело восполнять потери того, что необходимо для вооруженных сил, так как современных технологий не хватает. Они идут от нас и больше не поставляются из-за запрета на экспорт. Запасных деталей нет. Так что сейчас можно увидеть, как россияне "каннибализируют" свои холодильники и посудомоечные машины, чтобы достать полупроводники, которые они могут использовать для военного комлекса. Кремль поставил российскую экономику на путь забвения", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Между тем еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон говорит, что новые санкции вряд ли затронут энергосектор. Тем не менее, вопрос потолка цен на российский газ до сих пор обсуждается. Проголосовать за эту меру готовы не все.

"Энергия уже была включена в несколько санкционных пакетов. Лично я считаю, что установить потолок цен на российский газ необходимо, потому что газ еще не включен ни в один. Несправедливо, что Россия, манипулируя поставками, будет покрывать сокращение объемов экспорта более высокими ценами. Причем это только результат их собственных действий", — заявила Кадри Симсон.

На Генассамблее ООН верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил Россию в том, что она втягивает мир в глобальную рецессию и становится причиной мирового продовольственного кризиса. По его словам, наряду с санкциями Евросоюз поддержит Международный уголовный суд для того, чтобы обеспечить правосудие и привлечь российский режим к ответственности.