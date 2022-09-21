ЕС не признает результаты референдумов на востоке Украины

В Евросоюзе заявили, что не признают легитимность объявленных в четырех областях Украины референдумов, и отметили, что Киев имеет право защищать свои территории от дальнейшей аннексии.

После того как президент России Владимир Путин заявил о проведении на территории Украины незаконного голосования, Брюссель вновь подтвердил, что поддерживает территориальную целостность Украины.

"Мы поддерживаем Украину и законное право Украины защищать себя, свое государство, украинский народ и территориальную целостность страны в её международно признанных границах. Так что каким бы ни был результат этих бутафорских и незаконных референдумов, юридически эти регионы всё равно останутся в составе Украины. Украина имеет полное право сделать всё необходимое в рамках международного законодательства для восстановления контроля легитимого украинского правительства на этих территориях", — заявил официальный представитель ЕС по иностранным делам Петер Стано.

В подконтрольных Москве администрациях заявляют, что планируют провести референдумы в оккупированных частях восточной и юго-восточной Украины, — Владимир Путин объявил, что готов признать их результаты. Этот шаг рассматривается многими как прелюдия к аннексии и как серьезная угроза эскалации войны.

"Россия пытается заигрыва ть с международным правом. Москва будет утверждать, что после этих мошеннических референдумов эти территории официально станут частью России, и поэтому технически нападение Украины на эти российские территории будет нападением на Россию, что якобы оправдает более резкий ответ Москвы. С другой стороны, Украина не признает эти референдумы, Запад — тоже", — считает старший аналитик "Германского фонда Маршалла" Бруно Лете.

В Евросоюзе заявили, что уже готовят ответ — вероятно, в форме новых санкций.