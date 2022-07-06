English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Новости Европы

Европарламент признал энергию атома и газа экологически чистой

Access to the comments Комментарии
 euronews
euronews_icons_loading
Защитники окружающей среды
Защитники окружающей среды   -   Авторское право  AP Photo/Jean-Francois Badias

Европарламент одобрил предложения Еврокомиссии считать ядерную энергетику и сжигание природного газа устойчивыми источниками энергии. Значительное большинство депутатов проголосовали за то, чтобы включить атомные и газовые электростанции в список объектов таксономики, то есть экономики, инвестиции в которые не вредят климату, но приносят большие доходы в виде налогов.    

Евросоюз намерен к 2050 году достичь климатической нейтральности. На переходный период Брюссель допускает использование атомных реакторов и газовых печей, поскольку они не выбрасывают много углекислого газа. Но защитники окружающей среды утверждают, что эта инициатива призвана скрыть неспособность ЕС стать экологически чистым в намеченные сроки. 

Таксономику поддерживают прежде всего Франция и Германия, которые сильно зависят от, соответственно, атомных и газовых электростанций. 

Институты ЕС признали "таксономику" словом 2022 года, а журналисты назвали её самым неблагозвучным и непонятным термином.