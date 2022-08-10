Рекордная засуха в Европе

Синоптики ожидают, что последствия засухи в августе окажутся еще более тяжелыми для Европы, чем в июле. Об этом говорится в докладе ученых, подготовленном по заказу Европейской комиссии. Так или иначе засухой сейчас затронут практически весь континент. Но наиболее опасная ситуация сложилась на юге Франции и на значительных территориях Испании и Португалии. В докладе также отмечается чрезвычайно низкий уровень воды практически во всех реках Европы.

Францию накрыла уже четвертая за лето волна зноя. Власти говорят, что из-за высокой температуры и недостаточных осадков в стране наблюдается самая сильная засуха за все время метеорологических наблюдений. Météo-France прогнозирует, что жаркая погода распространится с юга на север страны продлится до конца недели. От зноя страдают сельскохозяйственные культуры, в том числе лаванда и подсолнечник.

Чрезвычайная жара ожидается в ближайшие дни даже на Британских островах. В южной и центральной Англии температура в тени может превысить 35°C. Для экономии пресной воды в Англии и Уэльсе введен временный запрет на полив садов и огородов из шланга.