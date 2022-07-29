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Новости Европы

Рекордная инфляция в еврозоне

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 Euronews
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Евро
Евро   -   Авторское право  Mindaugas Kulbis/AP

Инфляция в 19 странах зоны евро поднялась до рекордных значений. Евростат ожидает, что прирост цен в пересчёте на год составит в июле 2022 г. 8,9% по сравнению с 8,6% в июне. Это самый высокий показатель с начала ведения статистики в 1997 году.

Среди основных компонентов инфляции - в энергетике она достигнет 39,7%. Затем следуют продукты питания, алкоголь и табак - 9,8%. Не связанные с энергией промышленные товары подорожают на 4,5%, услуги - на 3,7%.

Наивысший уровень инфляции – снова в странах Балтии: Эстонии, Латвии и Литве.

Тем временем экономика еврозоны выросла с апреля по июнь на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Но ситуация меняется от одной страны к другой.

В хозяйстве Германии во втором квартале наблюдалась стагнация, и техническая рецессия уже выглядит как свершившийся факт. Немецкий ВВП не изменился после роста на 0,8% за первые три месяца года. Рекордная инфляция в ФРГ приносит немалый ущерб производителям и потребителям.

«Что будет дальше - зависит, в частности, от поставок газа из России, которые беспокоят рынки и особенно беспокоят Германию, - сказала Вики Прайс из лондонского Центра экономических и деловых исследований. - Многие прогнозируют дальнейшее снижение ВВП в Германии. - Остальная Европа, вероятно, последует за ней».

Во Франции после первого квартала, когда ВВП упал, весной зафиксирован чистый рост на 0,5%. Рост потребительских цен во Франции в июле вновь ускорился и достиг 6,5% годовых. Это самый высокий показатель с июля 1985 года.

В Испании инфляция ещё больше ускорилась в июле - до 10,8%. Эта цифра также рекордная за почти 38 лет. 

Война в Украине и зависимость от российских энергоносителей усиливают для Евросоюза риск рецессии.