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Новости Европы

Северная Македония и Албания шагают в Евросоюз

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 Shona Murray
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Руководители ЕС и премьер-министры Албании и Северной Македонии
Руководители ЕС и премьер-министры Албании и Северной Македонии   -   Авторское право  Boris Grdanoski/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Расширение Евросоюза возобновилось. Брюссель назвал историческим момент, когда Северная Македония и Албания начали во вторник официальные переговоры о своём вступлении в ЕС, которые должны привести к их полноправному членству в Союзе. В разговоре с премьер-министрами двух стран председатель Еврокомиссии выразила надежду, что даже если этот процесс займет годы, начало его завершающего этапа принесет дополнительную политическую и экономическую стабильность:

«Будет приток инвестиций. Будут улучшены торговые связи. Будет более тесное сотрудничество в ключевых областях, например, в энергетике и транспорте, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Вы сможете в большей мере и с максимальным эффектом использовать финансирование из фондов ЕС. А значит, появятся новые рабочие места, новые возможности для бизнеса. Это то, чего ваши граждане так долго ждали, над чем так усердно трудились, и то, чего они заслуживают».

Северная Македония получила статус кандидата ещё в 2005 году. С тех пор ей пришлось изменить свою конституцию, чтобы признать болгарское влияние в собственной стране. София настаивает на своей версии происхождении македонского языка. Накануне Парламент в Скопье одобрил соглашение с Болгарией о признании болгарского меньшинства в Северной Македонии. Премьер-министр заявил в Брюсселе, что Северная Македонии хотела бы "стать положительным примером скорейшей интеграции в Европейский Союз", аналогично тому, как она интегрировалась в НАТО:

«Сегодня на первой межправительственной конференции все страны-члены приветствовали наш шаг к членству в ЕС, - сказал Димитар Ковачевски. - Все наши политики обязаны поддерживать этот путь вперед. Это единственный путь для Республики Северная Македония к построению более успешного, более демократичного и более процветающего будущего».

Албанию на этой конференции и переговорах представлял премьер-министр Эди Рама. Его страна является кандидатом с 2014 года, но она идёт в ЕС параллельно с Северной Македонией. Конкретных сроков их вступления в Союз не назначено. Успех переговоров о членстве зависит от того, насколько быстро страны смогут обеспечить применение у себя законов и правил ЕС, принципов правового государства, а также успешную борьбу с коррупцией.