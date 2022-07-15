ЕС введёт эмбарго на российское золото

Европейский Союз запрещает импорт российского золота — в том числе через третьи страны.

Золото считается второй по важности, после углеводородов, статьёй российского экспорта. По западным данным, в 2020 году Москва получила от продажи драгоценного металла 18,5 млрд евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в "Твиттере" заявила, что "Россия должна продолжать платить высокую цену за агрессию".

Кроме того, новый санкционный пакет, предложенный Еврокомиссией в пятницу, будет касаться химикатов и машиностроения. В Брюсселе при этом отмечают, что это скорее не полноценный седьмой пакет, а дополнения и изменения к предыдущим.

Марош Шефчович, Зам. председателя Еврокомиссии:

"То, над чем сейчас Еврокомиссия работает вместе с государствами — это не очередной пакет санкций, а фактически доводка некоторых деталей предыдущих пакетов до конца, чтобы предотвратить любую возможность несоблюдения ограничений и заблокировать некоторые пути обхода, которые мы обнаружили в ходе реализации этих санкций. Кроме того, мы приводим наши пакеты санкций в соответствие с решениями G7".

В то же время в Брюсселе особо подчёркивают, что новый пакет не будет касаться продовольственных товаров, а по данным СМИ, Еврокомиссия может даже смягчить ранее введённые санкции в этой области.

Кроме того, европейские политики заявляют, что в список вновь не попадёт российский газ, поскольку для многих стран ЕС это будет означать серьёзные энергетические проблемы.