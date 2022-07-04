Украинским беженцам непросто найти в Бельгии жильё

Спасающиеся от войны украинцы, которых приютила Бельгия, свыкаются с мыслью, что пробыть на чужбине им, скорее всего, придётся долго. Многие ищут постоянную работу и жильё. Среди них - Ирина Слота.

Когда к Киеву приблизились российские войска, она собралась и покинула свой дом в Буче за полчаса. Вот уже три месяца ей оказывает гостеприимство одна семья, хотя и на казённые деньги. Теперь украинка понимает, что пора вернуть покой бельгийским хозяевам, а самой - обрести независимость. Но снять квартиру в Брюсселе кажется невыполнимой задачей. Ирина ищет её через агентство по аренде недвижимости уже пять недель:

«Когда я звоню в агентства, меня спрашивают, кто я и откуда. Когда они слышат, что я украинка со статусом временно защищаемого лица без какого-либо контракта, они не хотят иметь со мной дела».

Татьяна Дзюба с её дочь стали нуждаться в защите и внутри Бельгии. Они доверчиво отнеслись к первым попавшимся людям, которые оказались мошенниками, и на время спрятались от них в монастыре. Теперь Татьяна получает от правительства денежное пособие, но собственное жильё ей не по карману:

«Всё очень дорого. Большое спасибо правительству Бельгии и бельгийский народу за то, что оказывают нам небольшую финансовую поддержку. Но если мы снимем квартиру, у нас не будет денег на еду».

На сегодняшний день в Бельгии находится 50 тыс украинских беженцев. Федеральное правительство посчитало, что если война продолжится, это число может возрасти до 80 тыс. Власти признали, что им трудно просить местных жителей и дальше держать у себя дома незнакомцев в течение неопределенного времени.

«Один месяц - ещё ничего, два месяца - уже сложнее, а на третий месяц это так трудно, что приходится искать украинцам новых хозяев, - сказал координатор по беженцам брюссельского муниципалитета Пьер Вербеерен. - Можно размещать им в больших центрах приёма беженцев, но это не то, чего хотят украинцы. Украинцы требуют нормального жилья. Они не хотят в центр приёма беженцев».

Хозяева, предоставившие украинцам кров, получают вознаграждение, хотя многие делают это бескорыстно. Европейский союз авансом выплатил более 3,5 млрд евро Бельгии и другим странам-членам, чтобы помочь им справиться с прибытием миллионов людей. На это поступает много пожертвований. Но заменить потерянную родину невозможно, и многие украинцы решают, несмотря ни на что, вернуться.