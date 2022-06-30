Политический кризис в Испании из-за гибели мигрантов в Мелилье

В Испании разразился политический кризис после того, как десятки мигрантов были убиты при попытке пересечь границу с Мелильей. Мелилья и Сеута - города Испании и ЕС на средиземноморском побережье Африки.

Правозащитники утверждают, что 37 мигрантов были убиты из-за "негуманного" обращения со стороны марокканских властей.

Испанский премьер Педро Санчес дал высокую оценку действиям сил безопасности и обвинил контрабандистов и "мафию" в организации незаконного пересечения границы.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

«Это было нападение на территориальную целостность нашей страны с применением насилия».

Санчес воздержался от критики марокканских властей и сказал, что проблема урегулирована.

Его слова возмутили испанскую политическую оппозицию. Партии выразили шок и разочарование. Санчес сказал на это, что сам он не видел, произошла массовая расправа или нет. Но ущерб уже был нанесён.

Инцидент также вызвал международное осуждение. 60 евродепутатов от зелёных до левых направили письмо в Европейскую комиссию, призывая расследовать убийства, выявить виновных и привлечь их к ответственности. Африканский Союз и комитет ООН призвали срочно провести расследование.

Посмотрите этот репортаж, нажав на стрелку в верхней части страницы.