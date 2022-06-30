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Новости Европы

Новые жалобы европейских пользователей на Google

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 Aida Sanchez Alonso
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логотип Google
логотип Google   -   Авторское право  AP Photo/Virginia Mayo

Google, занимающий господствующее положение в интернете, получает возможность следить за своим пользователем, который создаёт учётную запись (или аккаунт). Такой вывод cодержится в докладе Европейской организации потребителей с обвинениями в адрес американского технологического гиганта. В соответствии с законом ЕС о защите данных, компании по умолчанию должны предлагать пользователям самый простой и безопасный вариант оформления отношений с её службами.

Старший юрист организации Дэвид Мартин показывает, что на самом деле предлагает Google:

«Вам дают два варианта: один — это экспресс-персонализация в один шаг, а другой — ручная персонализация из 5 шагов. Как потребитель, вы обычно хотите пройти этот процесс как можно быстрее, вы просто хотите использовать определенный продукт или определенное устройство. Я собираюсь сделать один шаг. Если я нажму «Далее», а затем просто прокручу вниз, нажму «Подтвердить» и создам свой аккаунт, то фактически я даю Google разрешение отслеживать всё, что я делаете в его службах, и все, что я делаю на веб-сайтах и ​​в приложениях, использующих сервисы Google".

Жалобу на Google дружно подали десять европейских ассоциаций, защищающих интересы пользователей интернета. Они утверждают, что язык, который использует Google, полон «неясной и путающией терминологии», и что компания стремится получать личные сведения клиентов для адресного манипулирования ими. Юрист продолжает: 

«Бизнес-модель Google основана на сборе и использовании этих персональных данных в разных целях,  например, для таргетированной рекламы, которая является основным источником дохода для компании».

Теперь расследованием этих утверждений займется ведомство защиты данных Ирландии. В этой стране находится европейская штаб-квартира Google. В начале 2022 года на американскую компанию был наложен штраф в размере 150 млн евро за вводящие в заблуждение инструкции, а в 2019 году Google заплатил ещё 50 млн евро за то, как он запрашивал согласие на использование своих программ.