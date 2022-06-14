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Новости Европы

Брюссель закупает вакцину от оспы обезьян

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 Méabh Mc Mahon
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микробы обезьяньей оспы под мироскопом
микробы обезьяньей оспы под мироскопом   -   Авторское право  AP/CDC

Едва власти Евросоюза обуздали нашествие корнавируса, как им приходится бросить силы на борьбу с оспой обезьян. На континенте, а также в Исландии, зарегистрировано уже 900 случаев этого заболевания. Вирус, вызывающий сыпь, лихорадку и ухудшение зрения, обычно исчезает через месяц сам, но может быть опасен для детей, беременных женщин и людей со слабой иммунной системой. 

На встрече министров здравоохранения ЕС во вторник еврокомиссар по этим вопросам и безопасности пищевых продуктах объявила о единых мерах защиты от новой угрозы для всего Союза:

"Я подпишу соглашение о закупке около 110 тыс вакцин от обезьяньей оспы, - сказала Стелла Кириакидес. - Первые поставки для стран-членов начнутся в конце июня".

Соглашение заключено Брюсселем с датской биотехнологической компанией Bavarian Nordic. 109 090 доз будут у неё закуплены на средства Евросоюза и переданы национальным правительствам, которые хотят делать прививки людям в группах риска или тем, кто больше всего пострадает в случае заражения. Множество таких случаев по всей Европебыло выявлено в клиниках сексуального здоровья. Поэтому к информированию населения присоединилось ЛГБТИ-сообщество. Один из лидеров  европейских геев надеется, что это сообщество не будет повергаться никаким преследованиям или посрамлению в связи со вспышкой новой болезни.  

"В эпидемиологии обезьяньей оспы нет ничего, что делало бы мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, более уязвимыми, - сказал член правления EuroPride Стив Тейлор. - На самом деле, когда мы говорим об этой проблеме в таком смысле, мы подвергаем большему риску женщин и гетеросексуалов, которые теряют бдительность и думают, что с ними этого не произойдет. Вот почему нам так важно распространять информацию о том, что кто угодно может заразиться обезьяньей оспой. Но есть простые способы обезопасить себя".

Массовыми распространителями оспы обезьян могут стать летние фестивали, проводящися по Европе после двухлетнего перерыва. Обезопасить себя и других означает при появлении симптомов сдать анализ, мыть руки иоставаться дома.