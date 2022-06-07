Четыре маршрута вывоза зерна из Украины

Перед международным сообществом стоит задача с возможными фатальными последствиями: как вывезти из Украины 20 миллионов тонн зерна до наступления всеобщего голода. Эта страна, которую иногда называют житницей Европы, является крупным экспортером пшеницы, кукурузы, ячменя и подсолнечного масла. Эти продукты питания необходимы многим развивающимся странам.

До того, как Россия начала свое жестокое вторжение, Украина могла экспортировать в месяц до 6 миллионов тонн зерна, большая часть которого отправлялась из порта Одессы. Но доступ к Чёрному морю теперь ограничен присутствием российского флота, фактически блокирующего основной торговый путь.

Экспорт из Украины резко упал, в то время как хранилища заполнены до максимума. Внезапная потеря такого количества еды привела к тому, что цены на продукты питания достигли рекордно высокого уровня, что наложило на страны с низким доходом огромное финансовое бремя и вызвало опасения новых волн миграции.

Война «угрожает поставить десятки миллионов людей на грань продовольственной безопасности, за которой последуют неполноценное питание, недоедание и массовый голод. Этот кризис может длиться годами», — предупредил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

ЕС и США в координации с ООН сейчас работают над планами по вывозу 20 млн тонн зерна из Украины к концу июля, чтобы освободить место для летнего урожая. Четыре возможных варианта включают транспортировку через Одессу, Румынию, Польшу и Беларусь. Но все они представляют значительные риски для безопасности и влекут за собой сложную логистику.

Владимир Путин выразил готовность к сотрудничеству, но только в том случае, если западные санкции будут сняты.

Посмотрите видео в верхней части экрана, чтобы узнать о четырёх способах экспорта зерна из Украины в условиях войны.