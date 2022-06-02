"Нет гарантий того, что Польша изменит модель поведения"

Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен лично прилетела в Варшаву, чтобы подтвердить: Брюссель размораживает польскую долю пакета помощи на восстановление после пандемии. Польша получит почти 36 миллиардов евро — часть огромной общеевропейской программы.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Общий объём плана составляет 800 миллиардов евро, его задача — изменить наш континент для будущих поколений. Европейская комиссия после тщательной оценки дала зелёный свет плану восстановления и устойчивого развития Польши. Почти 43% этого бюджета уйдёт на поддержку климатических задач".

Многие эксперты и европейские политики назвали решение неожиданным и необоснованным: деньги задержались на несколько месяцев из-за того, что Брюссель был очень недоволен польскими реформами в правовой сфере. И до сих пор, по факту, рекомендации и требования Еврокомиссии Варшава не выполнила, лишь пообещав отменить некоторые положения реформы. В Европарламенте открыто говорят, что не доверяют польскому кабинету министров.

Хуан Фернандо Лопес Агилар, депутат европарламента:

"У нас нет никаких гарантий того, что польское правительство изменит свою модель поведения и неуважения европейского законодательства. Мы не увидели никаких свидетельств того, что они осознали последствия резолюций, принятых Европейским парламентом, и неоднократные призывы к польскому и венгерскому правительствам следовать положениям второй статьи. У нас нет никаких сигналов о том, что дисциплинарная палата будет ликвидирована, а не просто переименована".

Некоторые эксперты считают одной из причин разморозки пакета то, что Варшава принимает самое активное участие в судьбе украинских беженцев: границу двух стран с конца февраля пересекли около 3,5 млн человек, из них около 2 млн решили пока остаться в Польше.