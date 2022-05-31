Лидеры ЕС оправдывают нефтяное эмбарго против РФ

Руководители Евросоюза и его стран выступили в защиту своего решения прекратить импорт российской нефти, которое они приняли в понедельник на встрече в Брюсселе. Эта мера стала главной частью очередного пакета санкций, вводимых против России за её действия в отношении Украины. Эмбарго получилось неполным, так как Венгрии, а также Чешской республике и Словакии, позволили и дальше пользоваться сухопутным трубопроводом "Дружба". Запрет распространяется только на транспортировку нефти из РФ в ЕС по морю.

Но президент Франции считает это неожиданно большим достижением ЕС и проявлением единства и смелости стран-членов:

«Два месяца назад никто не думал, что санкции в отношении российской нефти возможны, - сказал на пресс-конференции Эммануэль Макрон. - Многие лидеры тогда говорили: "мы никогда не трогаем нефть и газ, не будем и сейчас". Поэтому этот шестой пакет является историческим. Мы решили ввести санкции прямо сейчас и как можно скорее избавиться от российской нефти. Исключения сделаны для государств, которые очень от неё зависимы, чьи нефтеперерабатывающие заводы не могут быть перенастроены очень быстро, и которые не имеют доступа к морю".

На двухдневном саммите обсуждались также нехватки продовольствия, вызванные боевыми действиями в Украине. Председатель Еврокомиссии отвергла утверждения России о том, что дефицит зерна якобы усугубили санкции против неё. Урсула фон дер Ляйен назвала главными причинами бомбардировки украинских портов и минирование Чёрного моря:

«В том, что фактически развивается тяжелый продовольственный кризис, виновата только развязанная Россией неоправданная война. Без этой войны такого бы не было, - сказала фон дер Ляйен. - Мы должны постоянно указывать на то, что Россия не только блокирует экспорт украинской пшеницы, она намеренно обстреливает склады, где хранится пшеница».

Природный газ пока не затронут европейскими санкциями. Но когда главы государств и правительств ЕС снова встретятся, чтобы обсудить поведение России, они могут договориться о прекращении закупок у неё этого последнего из ключевых энергоносителей.