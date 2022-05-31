Саммит ЕС: компромисс по российской нефти

Начиная второй день переговоров в Брюсселе, главы государств и правительств Евросоюза выражали удовлетворение по поводу достигнутого накануне. После почти месяца трудных дискуссий они договорились резко сократить закупки российской нефти. Предполагается, что в результате у Москвы будет меньше денег на финансирование войны против Украины.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности явно испытывает облечение от того, что разногласия удалось преодолеть:

"Хорошие новости от вчерашнего дня, - сказал журналистам Жозеп Боррель. - Как я говорил вам вчера утром, мы собирались заключить соглашение. И мы его заключили. Как всегда с опозданием, но мы его получили. Теперь у нас есть план запретить 90% импорта российской нефти в Европейский Союз. К концу этого года мы будем покупать её на 90% меньше».

По соглашению, будут немедленного запрещены поставки в ЕС из РФ морским транспортом 75% нефти. Однако продолжится её перекачка по проходящему по суше трубопроводу "Дружба" в Венгрию, Чешскую республику и Словакию, которым больше получать нефти неоткуда. На их долю к концу года будут приходиться оставшиеся 10% нынешнего импорта.

Премьер-министр Эстонии рада, что такая уступка была сделана странам Центральной и Восточной Европы:

«Это компромисс, - сказала Кая Каллас. - Если стоял выбор между этим компромиссом и отсутствием новых санкций, то я думаю, что это справедливый компромисс. Должна сказать, что все за столом были очень конструктивны, пытаясь найти решения. Думаю, это было лучшее, что мы могли получить».

Нефтяное эмбарго стало частью шестого пакета санкций против России за её действия в отношении Украины. Кроме того, он предусматривает внесение в "чёрный список" Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, запрет на вещание в ЕС ещё трех российских телеканалов и отключение от системы SWIFT Сбербанка.