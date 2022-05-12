Засуха во Франции: что поливать - пшеницу или кукурузу?

Засуха сильно бьет по французским фермерам. В департаменте Луара за первые пять месяцев года дождей выпало вдвое меньше, чем обычно. Недостаток осадков приходится на время, когда пшеница больше всего нуждается в воде.

Робен Лашо, фермер: "Сейчас произойдет набухание зерен. Пока они еще пустые. Поэтому мы их поливаем и надеемся, что они набухнут как следует и доживут до сбора урожая. Земля совсем сухая, настоящий бетон. Никакой свежести. Так что без дополнительного полива хорошего урожая в этом году у нас не будет".

Робену, который выращивает пшеницу для кормления своих молочных коров, позднее может не хватить воды для полива кукурузы. По данным метеорологов, с сентября прошлого года две трети территории страны испытывает 20-процентный дефицит осадков. Такие засушливые периоды становятся все более частыми в связи с глобальным потеплением.

Однако воду, по словам Робена, можно найти.

Робен Лашо: "Зимой у нас слишком много воды, летом - мало. В целом в течение года количество воды всегда одинаково, однако по сезонам она распределяется все более неравномерно. Другими словами, у нас три месяца идут дожди, а затем три месяца стоит сухая погода. Сегодня, если мы не будем запасаться водой в очень влажные периоды, чтобы использовать ее в засушливые, мы не справимся".

Чтобы помочь фермерам, французское правительство по просьбе их профсоюза недавно выделило пакет на сотни миллионов евро на создание хранилищ дождевой воды.