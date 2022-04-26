После того, как президент Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, российская национальная валюта обвалилась. Рубль продолжал свободное падение из-за того, что западные страны ввели против Москвы жёсткие санкции, в том числе беспрецедентное ограничение доступа Центрального банка к собственным валютным резервам. Звучали предупреждения о неизбежном дефолте.

Но с конца марта рубль начал постепенно восстанавливаться. К середине апреля его стоимость достигла 0,013 доллара США, что в последний раз наблюдалось накануне войны.

Как объясняет замдиректора брюссельского аналитического центра Bruegel, большую роль в поддержании курса валюты РФ сыграло то, что страна принимает платежи из ЕС за свой трубопроводный газ в евро, которые тут же переводятся в рубли.

Посмотрите видеосюжет о причинах восстановления рубля.