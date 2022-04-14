Путин советует Европе не спешить с отказом от российского газа

Кремль предостерегает европейские страны от поспешного отказа от поставок российского газа. Еврокомиссия ранее заявляла о намерении избавиться от энергетической зависимости от Москвы к 2030 г. Аналитики отмечали, что некоторые государства могут реализовать такой план и раньше.

Президент России Владимир Путин полагает, что такие решения вредят как Европе, так и мировой экономике в целом:

«Так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов. В том числе и без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. __Но, несмотря на эти очевидные для всех вещи, европейские страны постоянно ведут разговоры об отказе от российских поставок, чем дополнительно дестабилизируют рынок, и сами своими руками взвинчивают цены, прежде всего для своих граждан».

После начала российского вторжения на Украну ЕС ввёл санкции против «Газпрома» и «Роснефти». Путин поручил правительству искать другие рынки для продажи энергоносителей:

«Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении всё-таки будут сокращаться. Поэтому важно закрепить тенденцию последних лет: шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынка Юга и Востока».

Ранее Путин требовал принимать оплату за российские энергоносители только в рублях. В ЕС называют это нарушением действующих контрактов. В ходе нового совещания российский президент поручил переводить расчёты в национальные валюты постепенно.

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