Трудно изгнать страну из Евросоюза за нарушение его правил

За последние несколько лет Брюссель возбудил дисциплинарные процедуры против Варшавы и Будапешта за нарушение ими принципов правового государства. Теперь против Венгрии применяется новый механизм, урезающий её финансирование из общих фондов. Но если Евросоюзу не удаётся приструнить такие страны, нарушающие его правила, сможет ли он когда-нибудь исключить их из своих рядов?

Короткий ответ - нет. Длинный ответ таков: изгнанию будут предшествовать годы торга, но всё это, скорее всего, закончиться неудачно.

Причина довольно проста: ЕС никогда не планировал такой возможности.

«С юридической точки зрения у нас нет аппарата для исключения государства-члена — в отличие, например, от Совета Европы, из которого Россия была изгнана несколько недель назад», - сказал Euronews профессор права ЕС в Вестминстерском университете Адам Лазовски.

От шести до 27-ми

ЕС, как любят подчеркивать большинство официальных лиц, родился как мирный проект, когда Старый континент пытался восстать из пепла, оставленного Второй мировой войной.

Идея тогда заключалась в том, что, если создавать глубокие экономические связи между странами, они не захотят конфликтовать. Таким образом в 1951 году было создано Европейское объединение угля и стали, в состав которого вошли Германия (ФРГ), Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург.

Быстрый экономический рост в 1960-х годах, падение авторитарных режимов в Испании, Греции и Португалии в 1970-х, сильные социальные изменения, вызванные протестами 1968 года, экономические спады, такие как нефтяной кризис 1973 года, и крах коммунизма, - все это преобразовало Объединение шести в нынешний Союз, 27 членов которого руководствуются уже не исключительно экономическими интересами, но и демократическими ценностями.

Прошло уже девять лет с момента последнего расширения - последней страной, присоединившейся к ЕС, была Хорватия в 2013 году. С тех пор ЕС фактически уменьшился в размерах.

Великобритания ввела в действие статью 50 Договора о ЕС в марте 2017 года, через девять месяцев после того, как её избиратели поддержали выход из блока. Тогда начался бурный двухлетний период переговоров об отмене членства. Он оказал сдерживающее воздействие на отношения между ЕС и Соединённым Королевством. Многие важные вопросы всё ещё остаются нерешёнными.

Но "брексит" был не единственным крупным политическим сдвигом, произошедшим во всем блоке в 2010-х годах. Это десятилетие также характеризовалось подъёмом и усилением правых популистских партий, прибегавших к антиевропейской риторике.

Правило единогласия вяжет Брюсселю руки

К таким партиям относятся «Фидес» в Венгрии и «Право и справедливость» в Польше. Их Брюссель неоднократно привлекал к суду в связи с предпринятыми ими реформами, которые ограничивают независимость судебной системы, средств массовой информации и гражданского общества, а также права мигрантов, женщин и меньшинств.

Высший суд Европы неизменно поддерживает Еврокомиссию, которая выполняет роль хранителя союзных договоров и законов. Так было и на этот раз.

Еврокомиссия запустила процедуру по статье 7 против Польши в 2017 году, а депутаты Европарламента сделали то же самое против Венгрии в сентябре 2018 года. Эта процедура, которую часто называют «ядерным вариантом», даёт разрешение на карательные меры, включая приостановку права голоса страны в Совете ЕС.

Но с тех пор процесс застопорился. Проблема в том, что для продвижения вперед требуется единогласие лидеров, а венгерский не собирается проголосовать "за". Как подтвердил Виктор Орбан в среду после своего переизбрания на четвертый срок подряд, «с поляками мы находимся в союзе взаимной обороны».

«Мы не позволим исключать друг друга из процесса принятия решений в Европе», — добавил премьер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник, что планирует в ближайшее время запустить против Венгрии механизм, который позволит ограничить её финансирование.

«Нет» режиму путинского типа

Власти обеих мятежных стран недвусмысленно намекали на возможный «Полексит» или «Венексит», пытаясь усилить давление на Евросоюз, всё ещё не оправившийся от последствий развода с Великобританией. Однако возможности расторжения других браков маловероятна.

«Вся деятельность режима Орбана построена на стратегической коррупции и злоупотреблении средствами Евросоюза, - сказал Euronews сотрудник Германского фонда Маршалла Дэниел Хегедус. - Эта политическая система не работает за пределами ЕС».

Профессор Института демократии Центральноевропейского университета Жолт Эньеди соглашается: «Я не думаю, что Орбан когда-либо добровольно покинет ЕС - в первую очередь, по финансовым причинам».

«Но я думаю, что он может создать ситуацию, когда у ЕС не будет другого выбора, кроме как исключить Венгрию, - добавил он. - Многие рейтинговые агентства, отслеживающие качество демократии, считают Венгрию страной, не являющейся демократией, и делают они это из-за различных фактов на местах».

«Если Орбан продолжит идти по этому пути, то наступит момент, когда станет вопиюще очевидным, что у нас внутри Евросоюза есть режим путинского типа - в смысле идеологии и менталитета, хотя и не насильственный. Такому режиму ЕС должен будет сказать "нет".

Тем не менее, в договорах нет пункта или статьи об исключении, потому что «ЕС основан на верховенстве закона и презумпции того, что все государства-члены соблюдают его ключевые компоненты», — сказал профессор права Лазовски.

«Было очень наивно полагать, что после вступления в ЕС власти будут неукоснительно выполнять обещанную политику и проводить реформы. Как мы видели в Венгрии и особенно в Польше, всё может рухнуть очень быстро», — добавил он.

От избирателей зависит не всё

В конечном счете, для Брюсселя наилучшим сценарием было бы поражение правительств, не соблюдающих верховенства права. На их место граждане должны избрать в таком случае либеральных политиков, выступающих за ЕС, тем самым исключив необходимость изгнания государств-нарушителей.

Заявление фон дер Ляйен о применении механизма верховенства права против Венгрии прозвучало через два дня после выборов в этой восточноевропейской стране. Это позволяет предположить, что Брюссель надеялся на другой результат, который свел бы на нет необходимость применения наказаний.

Оппозиционные партии объединились, чтобы свергнуть Орбана, но это им не удалось. Разрушить наследие "Фидес", скорее всего, будет непросто.

«За последние несколько лет правила и положения были изменены таким образом, что практически все лица, принимающие государственные и общественные решения, получили власть на 10, 12 лет, а иногда и пожизненно, — отметил Эньеди. - Поэтому никакое новое правительство не сможет убрать этих людей. Они и дальше будут делать то, что велел им Орбан», - заключил профессор Центральноевропейского университета.

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