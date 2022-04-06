Евросоюз надеется вразумить Россию новыми санкциями

В Евросоюзе продолжается согласование пятого пакета санкций против России за вторжение на Украину, а теперь и за расправу над мирными жителями Бучи. Меры, предложенные Еврокомиссией, включают запрет на импорт угля. Однако некоторые страны-члены, более зависимые от продукции российских шахт, чем другие, требуют от Брюсселя компенсировать предстоящие нехватки, другие выступают за введение ограничений поэтапно за три месяца.

По мнению депутата Европарламента от Греции, нужно следить за влиянием санкций на Россию и за их последствиями для Союза:

«Перед нами бессмысленная война. Нам нужно оказывать на Москву максимальное давление, чтобы её вразумить. Это означает санкции и столько санкций, сколько потребуется, - сказала Анна-Мишель Асимакопулу. - В то же время нам нужно обеспечивать нашу безопасность, в том числе энергетическую и продовольственную безопасность. Мы не можем ставить это под угрозу».

Еврокомиссия предлагает также запретить въезд на территорию ЕС большей части российского грузового транспорта, включая автодорожный и водный. В санкционные списки попадут ещё десятки физических и юридических лиц.

Участвовавший в парламенских дебатах председатель Евросовета не исключил, что постепенно будет наложено эмбарго на все виды российских энергоносителей:

«Мы должны закрывать лазейки, пресекать любые попытки обойти санкции. Мы готовы действовать скоординированно, жёстко и быстро, - сказал Шарль Мишель. - Новый пакет включает запрет на импорт угля. Я думаю, что ограничения закупок нефти и даже газа тоже рано или поздно понадобятся».

Австрия, Венгрия и Германия относятся к числу стран, которые не хотят быстро отказываться от российского газа. Постоянные представители при Евросоюзе проведет следующую встречу в четверг в попытке достичь договорённости об очередных санкциях - если только сообщения о новых злодеяниях на Украине не потребуют дальнейшего ужесточения мер против России.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.