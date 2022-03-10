Почему НАТО не создаёт бесполётную зону над Украиной?

В своем обращении к депутатам Палаты общин британского парламента президент Украины Владимир Зеленский сказал: «Пожалуйста, обеспечьте безопасность нашего украинского неба. Пожалуйста, сделайте всё, что для этого необходимо».

В своём страстном выступлении по видеосвязи Зеленский в очередной раз призвал к созданию зоны, запретной для полётов. Для осуществления такого режима западные союзники должны использовать свои истребители. Это помогло бы лишить воздушной поддержки российские войска, которые последние две недели бомбардируют украинские города.

Харьков подвергся беспорядочным воздушным атакам, его улицы засыпаны обломками и испещрены воронками, что лишает его жителей надежд на быстрое восстановление. В осаждённом Мариуполе взрыв произошёл рядом с детской больницей.

«Как долго ещё мир будет сообщником, игнорирующим террор? Немедленно закройте небо! Прекратите убийства!» - написал Зеленский в Twitter, обвинив Россию в этом нападении. Однако до сих пор такие призывы президента были отвергнуты.

Западные страны дружно осудили вооружённую агрессию Москвы и решительно ввели ряд санкций, призванных нанести ущерб её военной машине. Тем не менее, закрытие неба остаётся тем рубиконом, который демократии не желают переходить.

Концепция бесполетной зоны (no-fly zone или NFZ), впервые была предложена в начале 1990-х годов во время войны в Персидском заливе, когда коалиция из 35 стран объединилась, чтобы вытеснить иракские силы Саддама Хусейна из Кувейта.

Концепция проста: NFZ - это ограниченная зона, над которой не разрешается летать авиации определенной принадлежности. Её можно рассматривать как воздушный эквивалент демилитаризованной зоны. На практике, однако, эта мера сложна и рискована.

Для её выполнения необходимо задействовать самолёты - разведчики и истребители, чтобы обнаруживать, идентифицировать и, при необходимости, сбивать всех, кто нарушает такой режим.

В 1991 году США, Великобритания и Франция ввели бесполётную зону в Северном Ираке, чтобы предотвратить иракские нападения на этническое курдское меньшинство, и отдельную такую зону для защиты мусульман-шиитов на Юге.

По данным Пентагона, за десять лет, до вторжения в Ирак в 2003 году, США и их союзники совершили более 280 тыс самолёто-вылетов.

Бесполётные зоны были созданы НАТО в 1993 году во время боснийской войны, первого участия альянса в вооруженном конфликте. В 2011 году они использовались во время гражданской войны в Ливии, что способствовало свержению силами повстанцев правительства Муаммара Каддафи.

Теперь, когда Россия, несмотря на международные санкции, продолжает свое вторжение с суши, моря и воздуха, Зеленский удвоил свои требования о том, чтобы альянс установил бесполётную зону над Украиной.

«Каждый день повторяем: закрыть небо над Украиной», — сказал президент. - Если вы этого не сделаете, если вы не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли защитить себя, остаётся сделать только один вывод: вы хотите, чтобы нас медленно убивали».

Почему Запад это не делает?

В отличие от Ирака, Боснии и Ливии, бесполетная зона на Украине столкнёт НАТО с Россией. А это ядерная держава, обладающей второй по мощи армией в мире. Западные лидеры явно хотят этого избежать.

«Я считаю безответственными все призывы к НАТО вмешаться сейчас в военный конфликт», - заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

В Брюсселе генеральный секретарь НАТО проводит красную черту под этим вопросом каждый раз, когда журналист его поднимает.

«Мы понимаем отчаяние, но если бы мы это сделали, то в конечном итоге это могло бы привести к полномасштабной войне в Европе с участием гораздо большего числа стран и гораздо большими страданиями», — сказал Йенс Столтенберг на прошлой неделе.

Выполнение просьбы Зеленского потребует от государств-союзников отправить свои истребители в воздушное пространстве Украины, чтобы не пускать туда российские самолёты. Должно быть установлено постоянное и систематическое наблюдение за огромной площадью в 603 км².

Западные страны также будут вынуждены атаковать российские наземные комплексы ПВО, чтобы предотвращать удары по своей авиации. Это может создать серьёзные проблемы для альянса, поскольку некоторые из этих комплексов могут быть размещены за пределами Украины. Это вынудит НАТО открывать огонь по территории России или Беларуси, чтобы обеспечить своё господство в воздухе.

Такой сценарий, по всей вероятности, приведет к открытой и прямой конфронтации, которой так стремятся избежать союзники. Возможно, придётся привести в действие статью 5-ю Договора НАТО о взаимной обороне. Опасения разрушительной войны с применением оружия массового поражения превратятся из надуманных в правдоподобные.

«Мы не являемся частью этого конфликта. И мы несём ответственность за то, чтобы он не обострился и не распространился за пределы Украины», — сказал Столтенберг.

Риск настолько высок, что предложение Польши отправить все свои истребители МиГ-29 на Украину через базу США в Германии было отклонено Пентагоном, поскольку оно вызвало «серьезную озабоченность у всего альянса НАТО» возможностью военного столкновения с Кремлём.

Путин уже предупредил в Москве, что создание бесполётной зоны любой третьей стороной будет расценено как «участие в вооруженном конфликте». Президент также сказал, что жёсткие санкции, введенные Западом, сродни объявлению войны.

Непосредственное вовлечение НАТО в конфликт на Украине дало бы Путину удобный повод представить вторжение в неё как войну на выживание перед лицом экспансии альянса, что ещё больше настроило бы его сограждан в пользу военной кампании.

Но в Киеве Зеленский отвергает все опасения и прогнозы типа «что, если» и продолжает выступать за закрытие украинского неба для «всех российских ракет» и «российских военных самолетов». В резком ответе Столтенбергу украинский президент дошел до того, что возложил вину за жертвы среди гражданского населения на Запад.

«Все люди, которые умирают с этого дня, будут умирать и из-за вас, из-за вашей слабости, из-за вашей разобщённости», — сказал президент.

«Окно возможностей»

Пока бушуют споры между столицами, бушует и война.

«Большая часть жертв среди гражданского населения была вызвана применением оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелами из тяжёлой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиационными ударами», — сообщает ООН.

Старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла (США) Бруно Лете говорит, что "быстро ухудшающаяся ситуация даёт НАТО "окно возможностей" для установления бесполетной зоны над западной частью Украины, до которой ещё не дошли российские войска, и, таким образом, создания гуманитарного коридора, который позволил бы провести организованный и безопасный выезд граждан".

«Это выполнимо прямо сейчас, с минимальным риском. Мы видим, что российские силы в настоящее время сосредоточены на Востоке Украины и вокруг Киева», — сказал Лете Euronews. - Учитывая очень медленное развитие войны, я не думаю, что сейчас у России есть возможность предотвратить введение запретной для полетов зоны на Востоке».

Эта операция потребует одобрения со стороны всех государств-членов НАТО, что маловероятно на данный момент, учитывая низкий политический интерес к любым действиям, которые могут привести к эскалации без ясного конца.

Ещё больше усложняет ситуацию для альянса то, что любая попытка ввести запретную для полётов зону в принципе должна быть подкреплена резолюцией Совета Безопасности ООН, как это было в боснийском и ливийском случаях.

Будучи одним из постоянных членов СБ, Россия наверняка воспользуется своим правом вето, чтобы отменить любую резолюцию, осуждающую вторжение или санкционирующую военное вмешательство.

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