Выступая по видеосвязи на пленарной сессии Европарламента во вторник, президент Украины страстно призвал Европу доказать, что она поддерживает его страну, в которую вторглась Россия.

Ранее депутаты стоя аплодировали Украине, некоторые из них были одеты в сине-жёлтые цвета её национального флага. На площади перед зданием в Брюсселе украинцы и те, кто им сочувствует, устроили шумную демонстрацию.

На экране было видно, что Владимир Зеленский сидит за столом в футболке защитного цвета. Его речь была настолько волнующей, что даже парламентского переводчика душили слёзы.

После дебатов депутатам была предложена на голосование резолюция, призывающая Россию прекратить насилие и осуждающая войну, развязанную Владимиром Путиным.

Подавляющее большинство - 637 членов Европарламента - от крайне левых до крайне правых, от Румынии до Португалии и Финляндии - дружно проголосовали «за».

Мик Уоллес, ирландец из Левой фракции, проголосовал против.

«Большая часть резолюции важна и необходима, - сказал он Euronews. - В ней правильно осуждается российская агрессия и содержится призыв к гуманитарной помощи Украине и украинским беженцам. Это формулировки, которые мы полностью поддерживаем».

Но многое, по словам Уоллеса, было не так: документ призвал усилить передовое военное присутствие НАТО, резко увеличить расходы на оборону, укрепить европейскую колонну НАТО, а также заменить российскую нефть американской, добываемой методом гидравлического разрыва пласта.

«Мы стремились удалить эти элементы из резолюции, но большинство Европарламента проголосовало за их сохранение. Теперь нас просят проголосовать за текст в целом, который включает в себя эти положения. Мы против войны, но мы против и этой резолюции».

Уоллес был не единственным. Против резолюции во вторник проголосовали шесть других членов Левой фракции: Клэр Дейли, Озлем Демирель, Сандра Перейра, Жоау Пимента Лопеш, Мартин Ширдеван, Урбан Мигель Креспо.

Но их позиции не отражали партийную платформу. Одним из авторов законопроекта была сопредседатель фракции левых французский евродепутат Манон Обри.

Она сказала Euronews, что «значительно улучшили текст» шесть поправок, включая добавление призыва к немедленному прекращению огня, более активному участию Организации Объединенных Наций и ОБСЕ и оказанию беженцам гостеприимства.

«Я подписала первоначальный проект и проголосовала за окончательный текст в качестве сопредседателя группы, потому что хотела послать четкий политический сигнал с осуждением безответственной агрессии Путина и поддержкой украинскому народу, - сказала Обри. - Члены других делегаций решили воздержаться или проголосовать против текста, потому что хотели указать на риск глобальной войны на континенте, если ЕС будет втянут в порочный круг военной эскалации».

Депутат от Ирландии Клэр Дейли проголосовала против, потому что резолюция "призывает к увеличению поставок оружия на Украину, а это только усугубит ситуацию".

«Единственный способ положить конец конфликту - это мирные переговоры и диалог. - Вбросить в такую ситуацию больше оружия - то же самое, что подлить масла в огонь», - сказал Дейли Euronews.

«Очень прискорбно, что НАТО, США и ЕС не поддерживают идею заключения мирного соглашения при посредничестве международного сообщества. Это единственное решение. По иронии судьбы, сейчас это предлагают только китайцы. Но это единственный путь».

Демирель, член Европарламента от Германии, тоже заявила Euronews, что резолюция лишь «подольёт масла в огонь» конфликта. Она обвинила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в использовании нынешних событий, включая выступление Зеленского, в качестве предлога для продвижения более широкой повестки дня: превращение ЕС «в осязаемый и мощный военный союз».

«Считаю циничным злоупотреблять страданиями украинцев ради чего-то подобного, - сказала Демирель. - Народы Украины, Европы и планеты хотят жить в мире и социальной безопасности».

Урбан Мигель Креспо заявил, что, хотя он «полностью осудил вторжение Путина на Украину», резолюция только обострит ситуацию. «Ввиду того, что два гиганта выкладывают на стол всё больше оружия, всё больше ракет и начинают угрожать ядерным оружием, единственный выход - потребовать идти всеми путями к миру. В противном случае это приведет только к гибели и разрушениям», - сказал испанец.

Ширдеван заявил, что хотя его часть немецкой делегации осуждает вторжение России как «вопиющее нарушение международного права», она выступает против отправки оружия на Украину.

"Предполагаемая поставка украинской армии смертоносного снаряжения на сумму 450 млн евро в конечном итоге означает окончательный отход от общей позиции директив ЕС по экспорту вооружений, запрещающих экспорт оружия в зоны военных действий и кризисов. Этот экспорт оружия является нарушением табу во внешней политике Европы», — говорится в заявлении Ширдевана.

«Империалистическая война»

Однако противники парламентской резолюции пошли ещё дальше. Двое из неприсоединившихся депутатов, проголосовавших против, - Костас Пападакис и Лефтерис Николау-Алаванос - заявили, что Коммунистическая партия Греции осудила «империалистическую войну, которая является результатом приносящей богатство конкуренции за сферы влияния и ресурсы".

«Это движение в опасном направлении эскалации империалистической конкуренции с применением Евросоюзом и НАТО санкций и военной техники», - заявили они.

Лопеш и Перейра, которые ответили Euronews через пресс-секретаря, поддержали эту точку зрения.

В своем заявлении члены Коммунистической партии Португалии обвинили Европейский Союз и НАТО в поддержке государственного переворота на Украине в 2014 году, охарактеризовали российское вторжение как «военную интервенцию» и повторили линию Кремля о том, что Украина находится под контролем фашистских сил. Эти португальские коммунисты обвинили НАТО и ЕС - а не Россию - в «разжигании войны».