Военачальники, министры, интернет-тролли: удар ЕС по окружению Путина

Европейский Союз нанёс удар по ближайшему окружению Владимира Путина. О новом раунде санкций объявлено всего спустя двое суток после того, как президент РФ признал независимость отколовшихся регионов Донбасса, что вызвало международное осуждение и опасения неминуемого российского вторжения на Украину.

В санкционный список попали министр обороны России, глава президентской администрации, официальный представитель министерства иностранных дел, несколько командующих вооружёнными силами, телеведущий и пресловутое Агентство интернет-исследований.

Евросоюз решил наказать 23 высокопоставленных лица и три российских банка.

Всем им будут заморожены активы и закрыт въезд на территорию ЕС или проезд по ней. Европейским банкам запрещается предоставлять им денежные средства, хотя это будет зависеть от степени сотрудничества со стороны финансовых организаций.

«Этот пакет санкций причинит России боль, и очень сильную, - заявил Жозеп Боррель. Главный дипломат ЕС выступал во вторник днем ​​после достижения политического соглашения. Он подтвердил, что сам Путин исключен из пакета.

Боррель также сказал, что блок мог бы пойти дальше в своем ответе, но для достижения единодушия необходимо было найти компромиссы.

Армия, банки и олигархи

Последний пакет санкций содержит ярко выраженный военный компонент, свидетельствующий о том, как высоки и непредсказуемы ставки противостояния.

Евросоюз хочет напрямую наказать тех, на кого он возлагает ответственность за кампанию дестабилизации против Украины, в ходе которой её окружили с трёх сторон 150 тыс военнослужащих. Некоторые из этих солдат уже вошли в Донецк и Луганск по личному приказу Путина.

Euronews может подтвердить, что под санкции подпали Сергей Шойгу, министр обороны России; Игорь Осипов, командующий Черноморским флотом; Сергей Суровикин, главнокомандующий ВКС России; и Олег Салюков, главнокомандующий Сухопутными войсками России.

Глава администрации Путина Антон Вайно также был отмечен таким образом за его роль в организации конфликта.

Стремясь перекрыть экономические источники наращивания военной мощи России, ЕС также нацелился на высокопоставленных чиновников, связанных с финансовой и банковской системой страны, таких как министр экономики Максим Решетников.

Глава наблюдательного совета банка ВТБ Дмитрий Григоренко (который также является заместителем премьер-министра) и глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов были внесены в чёрный список за их участие в финансировании вооруженных сил.

Под санкции подпали три банка: "Россия", Промсвязьбанк и ВЭБ. Все они считаются тесно связанными с президентом России. ЕС описывает "Россию" как личный банк Путина.

Пропагандисты под пристальным вниманием

В списке также фигурирует российский олигарх Евгений Пригожин, которого иногда называют «поваром Путина» из-за его обширной сети ресторанов. ЕС утверждает, что Пригожин является одним из основных финансовых спонсоров военизированной организации Группа Вагнера, состоящей из наемников, а также Агентства интернет-исследований.

Это расположенное в Санкт-Петербурге Агентство проводит онлайн-кампании, которые продвигают политическую повестку России и влияют на общественное мнение во всем мире. Его обвиняют во вмешательстве в выборы в США и распространении антиукраинских измышлений.

В дополнение к этому, ЕС преследует чиновников по связям с общественностью, которых считают «пропагандистами». Это Мария Захарова, пресс-секретарь министерства иностранных дел; Маргарита Симоньян, главный редактор государственного канала RT; и Владимир Соловьев, ведущий телеканала «Россия-1».

Досталось и думцам

ЕС также внес в чёрный список всех 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР - помимо 27 физлиц и юрлиц, объявленных в среду,

Пакет также вводит ограничения на способность российского государства привлекать средства на рынках капитала ЕС, а также запрет на импорт товаров, поступающих из сепаратистских регионов.

Евросоюз представляет новый санкционный режим как разработанный в координации с Соединёнными Штатами «первый шаг» в ответ на последнюю эскалацию напряжённости. Представители ЕС ранее заявляли, что подготовили «беспрецедентные» санкции на случай полномасштабного вторжения России на Украину.