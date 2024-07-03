Здоровье мозга и тип питания: ученые выяснили, что полезная диета защищает от деменции

Новые исследования показывают, что люди, которые всю жизнь питаются здоровой пищей, с большей вероятностью сохранят высокие когнитивные способности в старости.

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Сбалансированное питание в детстве и молодом возрасте дает огромный задел для организма на всю жизнь, в том числе и для его когнитивного здоровья. К таким выводам пришли ученые по результатам исследовании, которое почти 70 лет длилось в Великобритании.

Все это время в фокусе внимания специалистов оставалась группа из 3000 британцев; участников эксперимента наблюдали с их 4 до 70 лет. Выяснилось, что люди, которые едят больше овощей, фруктов, бобовых и цельного зерна и меньше соли, добавленных сахаров и рафинированных зерен, приходят к старости с лучшими когнитивными функциями.

Выявлена и обратная зависимость: в группе пожилых с высокими когнитивными способностями 8% в течение жизни придерживались низкокачественной диеты, а 36% - высококачественной. Среди людей с низкими когнитивными способностями в старости 58% сообщили, что питались в течение жизни плохо и лишь 7% следили за диетой.

В исследовании отмечено: испытуемые, которые начали придерживаться здорового питания рано, особенно в детстве и молодом возрасте, лучше сохранили ясность мышления. "Это говорит о том, что потребление определенных продуктов в раннем возрасте может влиять на наши диетический выбор позднее и что с течением времени тип питания влияет на развитие и поддержание когнитивных способностей", - признает Келли Кара, работавшая над исследованием в качестве научного сотрудника Университета Тафтса.

Кара обнародовала первые, еще не опубликованные результаты, на ежегодной конференции Американского общества питания в Чикаго. Пока ученым неясно, как именно здоровое питание влияет на мыслительные функции. Не исключено, что маленькие дети получают когнитивный толчок от богатой витаминами диеты, который сохраняется по мере взросления.

Результаты исследования также подчеркивают "долгосрочное влияние диеты, поскольку изменения в мозге, ведущие к снижению когнитивных способностей и слабоумию, могут начаться за годы или десятилетия до проявления тревожных симптомов". На этом акцентирует внимание интервью Euronews Бушра Далиле, исследователь из Бельгии, изучающий связь между диетой, здоровьем кишечника и стрессом.

Когнитивные способности обычно улучшаются в среднем возрасте, но снижаются примерно после 65 лет.Тогда же могут появиться и более серьезные проблемы, к примеру, деменция. По словам Далиле, тип питания приводит к видимым последствиям не сразу, так что крайне важно позаботиться о составе своей тарелки в молодом возрасте.

Авторы исследования отметили, что пока изучали преимущественно белое население Великобритании, пообещав провести дополнительные наблюдения, чтобы лучше понять связь между питанием и здоровьем мозга у разных групп, в том числе расовых.