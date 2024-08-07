Жарко, как в Африке: в Европе готовятся к опасным температурам

Синоптики бьют тревогу: ближайшие дни принесут экстремально высокие температуры в Италию и Испанию. Там же ожидаются штормовые ветра и грозы.

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Африканская жара - с доставкой в Европу. Грядущие выходные обещают стать самыми жаркими за год в Италии, где ждут температурных скачков до 43C. Больше всего пострадают южная часть материка и два крупных итальянских острова - Сардиния и Сицилия.

10 по 11 августа в центральной и северной части Италии также ожидается повышение температуры до 39-40 градусов. Сильная жара не обойдет стороной и северные города, включая Больцано и Болонью.

По прогнозам синоптиков, высокие температуры будут сопровождаться высокой влажностью, что увеличит вероятность физического дискомфорта для уязвимых групп населения, среди них - пожилые люди и дети. В бюллетене министерства здравоохранения опубликовано оранжевое предупреждение для Кампобассо, Фрозиноне, Латины, Перуджи и Рима.

С 8 августа Перуджа и Рим - в зоне максимального, красного предупреждения из-за жары, а Брешиа, Кампобассо, Флоренция, Фрозиноне, Латина и Риети получили предупреждение оранжевое.

Метеорологи предупреждают и о вероятности сильных гроз, особенно на севере Италии. Максимально неблагоприятная погода ожидается в Альпийском и Аппенинском регионах.

Почему же так жарко?

С 15 июля Италия находится под влиянием антициклона, теплового купола, который поднялся над Средиземноморьем со стороны пустыни Сахара в Африке.

Cогласно недавнему отчету Всемирной метеорологической организации, Европе стоит готовиться к жаркому лету как к новой норме: на этом самом быстрорастущем континенте в мире температура растет примерно в два раза быстрее, чем в среднем по планете.

Туристы любуются древнегреческим храмом Юноны на юге Сицилии. AP Photo/Andrew Medichini

Метеорологи предупреждают, что пришедшая в Италию тепловая волна продлится как минимум до следующей недели. Продолжительные высокие температуры привели к тому, что уровень замерзания в горных районах поднялся, что может ускорить таяние альпийских ледников.

Испанию также ожидает неделя экстремальной погоды: во многих частях страны, особенно на юге и в центральном регионе, температура может превысить 40 градусов.

"Очень высокие температуры ожидаются в ближайшие несколько дней в большинстве районов Испании. Если сравнить тепловой характер прогнозируемой воздушной массы, установившейся над страной, с рекордами 1991-2020 годов, то станет ясно, что 2024 год - один из самых жарких", - говорится в сообщении испанского метеорологического агентства Aemet, опубликованном в социальной сети X.

Во вторник в Aemet объявили оранжевый уровень опасности в городах Толедо и Кордова. В других частях Андалусии и Кастилии-Ла-Манчи, а также в Арагоне, на Балеарских островах, Каталонии, Эстремадуре, Мадриде, Мурсии и Валенсии введено желтое предупреждение.

Но высокие температуры - лишь одна из разновидностей экстремальной погоды, которая ожидает испанцев. Синоптики говорят о возможности гроз, града и порывистого ветра на северо-востоке и в горных районах страны. Агентство Аemet также предупреждает, что "сильные ветры не исключены на атлантических побережьях Галисии".