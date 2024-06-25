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Экомаркировку о "климатической нейтральности" запретят в ЕС к 2026 году?

Экомаркировку о "климатической нейтральности" запретят в ЕС к 2026 году?
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Cyril Fourneris
Опубликовано
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Почему такие термины, как "климатически нейтральный" и "климатически позитивный" скоро исчезнут с маркировки товаров в супермаркетах объяснила в беседе с коррепондентом Euronews специалист Европейской организации по защите прав потребителей (BEUC) Мириам Тиманн.

Сейчас создается впечатление, что можно покупать все, что пожелаешь, и при этом не наносить вред климату, отмечает специалист по политике устойчивого потребления в Европейской организации по защите прав потребителей (BEUC) Мириам Тиманн.

"Вы можете найти сыр, авиабилеты, банковские услуги с маркировкой "Климатически нейтрально", так как компания платит кому-либо из поставщиков за так называемые углеродные квоты. Это означает, что кто-то другой делает что-то, что предположительно помогает сокращать выбросы", - объясняет Тиманн.

Однако тут возникают вопросы. В том числе с научной точки зрения.

"Нельзя, например, например, быть причастным к выбросам от авиаперевозки, где-то в другом месте, возможно, что-то убрать и утверждать, что в целом никакого влияния на климат и окружающую среду не оказывалось. Это так не работает. Кроме того, есть много вопросов к поставщикам углеродных компенсаций", - утверждает Тиманн.

Проблема часто заключается в том, что некоторые компании просто полагаются на возможность откупиться: "Если можно просто заплатить деньги и уйти от ответственности, тогда не придется прилагать много усилий для сокращения выбросов в своей деятельности".

На самом же деле, говорит специалист, это может замедлить сокращение объема выбросов в целом, потому что бизнес просто тратит деньги, но не предпринимает реальных действий. Таким образом, это тормозит достижение общей цели по углеродной нейтральности.

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Устойчивое развитие Потребление населения Переработка отходов Экология