РЕКЛАМА
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Зачем к пластиковым бутылкам теперь крепят крышки? Из-за директивы ЕС пить и наливать стало неудобно

К июлю в ЕС в обязательном порядке введут новые ограничения.
К июлю в ЕС в обязательном порядке введут новые ограничения. Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Новые пластиковые крышки, которые крепятся к бутылкам, раздражают многих потребителей. Но что за этим стоит?

РЕКЛАМА

Открыть холодную колу в жаркий день - одно из самых приятных удовольствий в жизни, но этим летом все будет по-другому. Это связано с тем, что пластиковые бутылки в Европе меняются из-за новых правил ЕС.

Возможно, вы уже сталкивались с новыми пластиковыми крышками, которые крепятся к бутылке. Если нет, то скоро столкнетесь, поскольку с июля они начнут использоваться в Европе повсеместно.

Вот почему это происходит и что думают люди о новых крышках.

Что представляют собой новые крышки пластиковых бутылок?

Новая система довольно проста. Вместо привычных нам крышек, которые полностью откручиваются, появились дополнительные полоски пластика, соединяющие крышку с бутылкой.

Компания Coca-Cola одной из первых приняла это изменение, распространив его по всей Европе за последний год.

"Это небольшое изменение способно оказать большое влияние, обеспечивая переработку бутылок, и ни одна крышка не останется без внимания", - заявила менеджер Coca-Cola в Ирландии Агнесс Филиппи в преддверии введения новых крышек.

Потребители недовольны

Coca-Cola и другие крупные компании, производящие напитки, не всегда были так открыты к изменению дизайна своих бутылок.

Когда правила, требующие изменений, были впервые объявлены ЕС в 2018 году, они ответили, что это приведет к увеличению объема пластика и обойдется производителям недешево.

Теперь, когда правила распространяются по всему континенту, новыми крышками недовольны и потребители.

Они обратились в социальные сети с жалобами на то, что крышка бьет их по лицу во время питья, норовит попасть в нос или в глаз, а наливать напитки становится сложнее.

@sammyd94 Makes me so angry 🤬 #sammyd♬ original sound - Sammy D

Почему крышка прикреплена к пластиковой бутылке?

К июлю все страны ЕС должны отказаться от использования пластиковых бутылок для напитков с отделяемыми крышками объемом до трех литров. Это часть директивы ЕС, объявленной в 2018 году, которая направлена на сокращение одноразовых пластиковых отходов.

Отдельные крышки были запрещены в рамках более масштабного плана по борьбе с пластиковыми отходами в Европе.

По данным блока, они являются одним из самых загрязняющих одноразовых пластиковых изделий на пляжах.

В настоящее время большое их количество не перерабатывается и попадает в океаны. По оценкам исследователей, в 2019 году в результате производства и сжигания пластика в атмосферу попало более 850 миллионов тонн парниковых газов.

Новые пластиковые крышки - лишь одна из целого ряда мер, принимаемых ЕС.

Упаковка для свежих фруктов и овощей, туалетные принадлежности в отелях и столовые для фастфуда в ресторанах вскоре будут запрещены в соответствии с законодательством, принятым в марте. 

Предполагается, что благодаря прикрепленной крышке люди будут реже их выбрасывать, поскольку для этого придется вместе с ней выбросить и бутылку.

Страны-члены ЕС могут устанавливать свои собственные требования, если "крышки остаются прикрепленными к контейнерам на этапе использования продукта по назначению". Таким образом, дизайн, который мы сейчас видим на напитках Coke, не является единственно возможным, хотя и будет наиболее распространенным, учитывая их доминирующее положение на рынке. Другие крупные компании, производящие напитки, уже переняли дизайн кока-колы.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Технологии чистой энергии замедлили рост мировых выбросов CO2 в 2023 году

Что такое водная кремация? Великобритания предлагает экологически чистую альтернативу захоронению

OceanXplorer: На борту судна, исследующего морские глубины

Европейский союз Утилизация отходов Пластмассы