Зачем к пластиковым бутылкам теперь крепят крышки? Из-за директивы ЕС пить и наливать стало неудобно

By Euronews

Новые пластиковые крышки, которые крепятся к бутылкам, раздражают многих потребителей. Но что за этим стоит?

РЕКЛАМА

Открыть холодную колу в жаркий день - одно из самых приятных удовольствий в жизни, но этим летом все будет по-другому. Это связано с тем, что пластиковые бутылки в Европе меняются из-за новых правил ЕС.

Возможно, вы уже сталкивались с новыми пластиковыми крышками, которые крепятся к бутылке. Если нет, то скоро столкнетесь, поскольку с июля они начнут использоваться в Европе повсеместно.

Вот почему это происходит и что думают люди о новых крышках.

Что представляют собой новые крышки пластиковых бутылок?

Новая система довольно проста. Вместо привычных нам крышек, которые полностью откручиваются, появились дополнительные полоски пластика, соединяющие крышку с бутылкой.

Компания Coca-Cola одной из первых приняла это изменение, распространив его по всей Европе за последний год.

"Это небольшое изменение способно оказать большое влияние, обеспечивая переработку бутылок, и ни одна крышка не останется без внимания", - заявила менеджер Coca-Cola в Ирландии Агнесс Филиппи в преддверии введения новых крышек.

Потребители недовольны

Coca-Cola и другие крупные компании, производящие напитки, не всегда были так открыты к изменению дизайна своих бутылок.

Когда правила, требующие изменений, были впервые объявлены ЕС в 2018 году, они ответили, что это приведет к увеличению объема пластика и обойдется производителям недешево.

Теперь, когда правила распространяются по всему континенту, новыми крышками недовольны и потребители.

Они обратились в социальные сети с жалобами на то, что крышка бьет их по лицу во время питья, норовит попасть в нос или в глаз, а наливать напитки становится сложнее.

This was the second worst idea the EU has had in the last 10 years . pic.twitter.com/Pf2nqAsbAd — Tom Goodwin (@tomfgoodwin) April 29, 2024

Has anyone else been thinking that they’ve become incapable of opening the cap of a plastic bottle…not knowing a new law has been passed to keep them on for recycling purposes. I thought I was WEAK pic.twitter.com/jI2Fid35Ma — Amelia Dimoldenberg (@ameliadimz) May 19, 2024

Почему крышка прикреплена к пластиковой бутылке?

К июлю все страны ЕС должны отказаться от использования пластиковых бутылок для напитков с отделяемыми крышками объемом до трех литров. Это часть директивы ЕС, объявленной в 2018 году, которая направлена на сокращение одноразовых пластиковых отходов.

Отдельные крышки были запрещены в рамках более масштабного плана по борьбе с пластиковыми отходами в Европе.

По данным блока, они являются одним из самых загрязняющих одноразовых пластиковых изделий на пляжах.

В настоящее время большое их количество не перерабатывается и попадает в океаны. По оценкам исследователей, в 2019 году в результате производства и сжигания пластика в атмосферу попало более 850 миллионов тонн парниковых газов.

Новые пластиковые крышки - лишь одна из целого ряда мер, принимаемых ЕС.

Упаковка для свежих фруктов и овощей, туалетные принадлежности в отелях и столовые для фастфуда в ресторанах вскоре будут запрещены в соответствии с законодательством, принятым в марте.

Предполагается, что благодаря прикрепленной крышке люди будут реже их выбрасывать, поскольку для этого придется вместе с ней выбросить и бутылку.

Страны-члены ЕС могут устанавливать свои собственные требования, если "крышки остаются прикрепленными к контейнерам на этапе использования продукта по назначению". Таким образом, дизайн, который мы сейчас видим на напитках Coke, не является единственно возможным, хотя и будет наиболее распространенным, учитывая их доминирующее положение на рынке. Другие крупные компании, производящие напитки, уже переняли дизайн кока-колы.