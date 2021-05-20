В Антарктике обнаружен "самый большой айсберг"

Гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Ронне в море Уэдделла на западе Антарктиды. Как уточнили в среду в Европейском космическом агентстве (ESA), его площадь "составляет около 4 тысяч 320 квадратных километров". Его длина - 170 километров, ширина - 25. По размерам он сопоставим с половиной острова Корсика и в полтора раза превышает площадь Москвы. В ESA его уже назвали "самым большим в мире".

Айсберг был обнаружен Британской антарктической службой на недавних изображениях, сделанных с помощью европейского спутника наблюдения Земли Sentinel-1. Ему присвоено обозначение А-76.

Предыдущий рекордсмен А-32А площадью 3 880 квадратных километров был также локализован в море Уэдделла.