Лихорадка денге: на Ибице выпустили предупреждение, стоит ли беспокоиться туристам?

Руководители здравоохранения Ибицы призвали туристов остерегаться лихорадки денге.

С мая по ноябрь прошлого года на острове произошло несколько вспышек заболеваемости денге. Вирус переносят комары.

Сохраяняется "умеренный" риск того, что туристы могут быть инфицированы вирусом и этим летом, предупреждают органы здравоохранения.

Каковы же симптомы, на которые следует обратить внимание, и как защитить себя?

Сколько туристов заболело лихорадкой денге на Ибице в прошлом году?

Лихорадка денге распространяется комарами, переносящими вирус. Это заболевание распространено в районах с жарким и влажным климатом. Оно заболевание не заразно и не передается от человека к человеку.

Шесть немецких туристов заразились денге на Ибице в период с мая по ноябрь прошлого года. 27-летняя женщина, ее партнер и их 13-месячная дочь были инфицированы в августе 2022 года. Еще одна семья - 37-летняя женщина, ее партнер и их девятилетний сын - предположительно заразились вирусом в том же городе в октябре 2022 года.

В настоящее время риск заражения вирусом низкий, но летом он повысится до умеренного.

"Одним из потенциальных переносчиков денге является комар Aedes albopictus, который распространен на всей территории испанского Средиземноморья и Балеарских островов, а также в некоторых внутренних и северных районах страны", - сообщил представитель Министерства здравоохранения Испании.

"Узнав об этих случаях, власти Балеарских островов приняли меры: ведется надзор и борьба с переносчиками, осуществляется информирование населения", - сказал представитель ведомства.

Ибица знаменита своими белоснежными пляжами Canva

Каковы симптомы лихорадки денге?

Ежегодно регистрируется около 100 миллионов случаев заболевания лихорадкой денге. У трех четвертей людей, подхвативших лихорадку денге, заболевание протекает бессимптомно.

У инфицированных могут наблюдаться легкие или тяжелые симптомы, включая повышенную температуру тела, тошноту и рвоту, сыпь. Предупреждающими признаками также являются боли в суставах, мышцах и глазах.

Симптомы появляются между четырьмя и десятью днями после укуса комара. Если вы подозреваете, что у вас вирус, как можно скорее обратитесь к врачу.

Хотя большинство людей выздоравливают без лечения примерно через неделю, примерно у одного из 20 человек могут развиться тяжелые симптомы. В таком случае следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи. Риск повышен для тех, кто ранее был инфицирован вирусом.

Боль в животе, рвота кровью, кровотечение из носа или десен - это симптомы тяжелой формы денге.

Как вы можете защитить себя от денге?

Существует вакцина против денге, одобренная для использования в Европейском союзе, но она рекомендуется только тем, кто уже однажды переболел денге.

Лучший способ предотвратить заражение - избегать укусов комаров. Носите одежду с длинными рукавами, пользуйтесь репеллентами и спите под москитной сеткой.

Где встречается лихорадка денге в Европе?

Лихорадка денге очень распространена в тропических и субтропических районах, но относительно редко встречается в Европе.

В летние месяцы она была обнаружена в следующих европейских странах:

Хорватия

Франция

Италия

Испания

Португалия

В связи с глобальным потеплением вирус, вероятно, будет распространяться дальше на север.