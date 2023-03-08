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Новости мира путешествий

Лихорадка денге: на Ибице выпустили предупреждение, стоит ли беспокоиться туристам?

Органы здравоохранения призывают туристов обратить внимание на симптомы лихорадки денге на Ибице этим летом
Органы здравоохранения призывают туристов обратить внимание на симптомы лихорадки денге на Ибице этим летом   -  Авторское право  canva
 Charlotte Elton

Руководители здравоохранения Ибицы призвали туристов остерегаться лихорадки денге.

С мая по ноябрь прошлого года на острове произошло несколько вспышек заболеваемости денге. Вирус переносят комары.

Сохраяняется "умеренный" риск того, что туристы могут быть инфицированы вирусом и этим летом, предупреждают органы здравоохранения.

Каковы же симптомы, на которые следует обратить внимание, и как защитить себя?

Сколько туристов заболело лихорадкой денге на Ибице в прошлом году?

Лихорадка денге распространяется комарами, переносящими вирус. Это заболевание распространено в районах с жарким и влажным климатом. Оно заболевание не заразно и не передается от человека к человеку.

Шесть немецких туристов заразились денге на Ибице в период с мая по ноябрь прошлого года. 27-летняя женщина, ее партнер и их 13-месячная дочь были инфицированы в августе 2022 года. Еще одна семья - 37-летняя женщина, ее партнер и их девятилетний сын - предположительно заразились вирусом в том же городе в октябре 2022 года.

В настоящее время риск заражения вирусом низкий, но летом он повысится до умеренного.

"Одним из потенциальных переносчиков денге является комар Aedes albopictus, который распространен на всей территории испанского Средиземноморья и Балеарских островов, а также в некоторых внутренних и северных районах страны", - сообщил представитель Министерства здравоохранения Испании.

"Узнав об этих случаях, власти Балеарских островов приняли меры: ведется надзор и борьба с переносчиками, осуществляется информирование населения", - сказал представитель ведомства.

Canva
Ибица знаменита своими белоснежными пляжамиCanva

Каковы симптомы лихорадки денге?

Ежегодно регистрируется около 100 миллионов случаев заболевания лихорадкой денге. У трех четвертей людей, подхвативших лихорадку денге, заболевание протекает бессимптомно.

У инфицированных могут наблюдаться легкие или тяжелые симптомы, включая повышенную температуру тела, тошноту и рвоту, сыпь. Предупреждающими признаками также являются боли в суставах, мышцах и глазах.

Симптомы появляются между четырьмя и десятью днями после укуса комара. Если вы подозреваете, что у вас вирус, как можно скорее обратитесь к врачу.

Хотя большинство людей выздоравливают без лечения примерно через неделю, примерно у одного из 20 человек могут развиться тяжелые симптомы. В таком случае следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи. Риск повышен для тех, кто ранее был инфицирован вирусом.

Боль в животе, рвота кровью, кровотечение из носа или десен - это симптомы тяжелой формы денге.

Как вы можете защитить себя от денге?

Существует вакцина против денге, одобренная для использования в Европейском союзе, но она рекомендуется только тем, кто уже однажды переболел денге.

Лучший способ предотвратить заражение - избегать укусов комаров. Носите одежду с длинными рукавами, пользуйтесь репеллентами и спите под москитной сеткой.

Где встречается лихорадка денге в Европе?

Лихорадка денге очень распространена в тропических и субтропических районах, но относительно редко встречается в Европе.

В летние месяцы она была обнаружена в следующих европейских странах:

  • Хорватия

  • Франция

  • Италия

  • Испания

  • Португалия

В связи с глобальным потеплением вирус, вероятно, будет распространяться дальше на север.