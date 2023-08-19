В ЕС скопилось столько же солнечных батарей, сколько установлено

Солнце светит зря: недостаточно создать солнечные батареи. Их еще надо установить.

Согласно отчету компании Rystad Energy под названием "Свобода от ископаемого топлива", на складах Европейского союза хранится 40 гигаватт (ГВт) солнечных панелей, что эквивалентно количеству панелей, установленных в 2022 г. в 27 странах блока.

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Если бы эти панели были установлены, они могли бы заменить семь миллиардов кубических метров (млрд. куб. м) ископаемого газа. А к концу года этот объем может возрасти до 15 млрд. куб. м, поскольку, по прогнозам Rystad Energy, количество хранящихся панелей должно достичь 100 ГВт.

Для компании, занимающейся энергетическими исследованиями, это является доказательством того, что существуют "значительные узкие места и барьеры" на пути установки солнечных батарей.

Европейским странам необходимо расширить программы подготовки специалистов по установке солнечных батарей, устранить "узкие места" в энергосистемах и упорядочить бюрократические процессы, чтобы солнечные батареи как можно быстрее уходили со складов на крыши домов и предприятий", - говорится в заявлении Тары Коннолли, представителя кампании Beyond Fossil Fuels.

"Это должно стать главным приоритетом для правительств всех стран Европы, стремящихся сократить выбросы и быстро избавиться от газа", - добавила она.

ЕС взял на себя обязательства стать углеродно-нейтральным к середине столетия и ускоряет диверсификацию своей энергетики в сторону от ископаемого топлива в связи с войной России в Украине. До начала конфликта Москва обеспечивала 40% импорта природного газа в ЕС, а также около четверти импорта нефти и 70% поставок угля. Но с тех пор ЕС ввел эмбарго на поставки большей части российских нефти и угля, а также резко сократил импорт российского газа, обратившись к альтернативным поставщикам.

Такая зависимость от России в области энергетики и прекращение поставок газа по газопроводу "Северный поток" в Западную Европу побудили ЕС удвоить целевой показатель использования возобновляемых источников энергии к 2030 г. до 42,5%. Осталось только разумно использовать уже имеющиеся возможности, а также сократить бюрократическую волокиту при реализации проектов.