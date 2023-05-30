У берегов Швеции заметили кита, которого считают российским шпионом

Euronews

Биологи следят за перемещениями кита Хвалдимира — несколько лет назад его обнаружили в водах Норвегии с привязанным ремешком для камеры. Тогда ученые предположили, что это один из российских китов-шпионов.

Белого кита длиной в несколько метров, к которому был привязан ремешок для камеры, впервые заметили несколько лет назад у берегов Норвегии. Это вызвало подозрения, что его используют для шпионажа.

С тех пор кита прозвали Хвалдимир, объединив слова "hval" (кит по-норвежски) и распространенное русское имя Владимир.

Когда кита впервые заметили в 2019 году, на его ремешке была закреплена база для небольшой камеры с надписью "Оборудование Санкт-Петебург". Биологи, нашедшие Хвалдимира, смогли снять этот ремешок, закрепленный вокруг его головы.

Норвежский директорат рыболовства тогда предположил, что кит сбежал из вольера, где его, возможно, тренировали российские военно-морские силы, поскольку он привык к людям и подплывал к судам.

Москва не прокомментировала этот случай официально.

По словам Себастьяна Странда из организации OneWhale, в воскресенье Хвалдимира видели возле Хуннебостранда на западе Швеции. Это южнее, чем место, где он появился в 2019 году. Хвалдимир двигался в южном направлении быстрее, чем обычно.

Странд отметил, что кит удаляется от мест, где обычно предпочитают держаться белухи — более холодных вод Гренландии и российской и норвежской Арктики.

Баренцево море и Северная Атлантика — стратегические районы для западных и российских ВМС, разместивших в этой зоне подводные лодки.

"Мы не знаем, почему он движется так быстро в данный момент", — сказал Странд, отметив, что Хвалдимир может искать себе партнершу.

"Это могут быть гормоны, побуждающие его к поиску пары. Или одиночество, поскольку белухи очень социальны, он может искать других", — сказал он.

По словам Странда, в последние годы Хвалдимир был здоров и питался рыбой, которую привлекают крупные лососевые фермы в Норвегии. Тем не менее OneWhale обеспокоена его способностью добывать пищу, заявив, что уже обнаружила признаки потери им веса.