Люксембург: три года бесплатного проезда

Прошло три года с тех пор, как Люксембург стал первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом. И результат более чем положительный.

Пассажиры довольны системой, которая позволяет им "путешествовать легко" и "с пользой для окружающей среды".

Финансируется эта инициатива за счет налогов.

Франсуа Бауш, министр мобильности Люксембурга: "Это значительные расходы, но вы должны знать, что они фактически покрываются налогами. Они оплачиваются всеми налогоплательщиками. В этом есть большая справедливость, потому что очевидно, что те, кто платит мало налогов, не платят ничего или очень мало в этой системе, она действительно бесплатна. А те, кто платит больше налогов, очевидно, вносят сюда немного больше".

И хотя автомобильная культура все еще очень распространена, некоторые пользователи бесплатной транспортной системы уже называют ее "фундаментальным правом".

"Это позволяет всем жителям приграничья, особенно Бельгии, Германии и Франции, легко путешествовать. Кроме того, это хорошая форма свободы. У нас во Франции этого нет. А здесь меньше контролеров, меньше хлопот", - говорит этот молодой человек.

"Поскольку это бесплатно, легче быстро принять решение, выбрать между общественным транспортом и личным автомобилем. Это означает, что это очень позитивно для окружающей среды и практично", - говорит этот мужчина.