Климатологи обещают жару, как в 2022-м

В очередном выпуске программы "Климат сегодня" мы подводим итоги 2022 года, который в погодном плане уже вошел в историю, задав, возможно, тревожный вектор на будущее.

Целый год тепла

В первый месяц зимы в Европе было на 0,9 градуса теплее, чем в обычно в декабре в период наблюдений 1991-2020 годов. Как обычно, значительны различия между северной и южной частями континента.

Нетипично теплый декабрь. Euronews

Синий цвет на карте показывает, что в указанный период на Британских островах и в Скандинавии было холодно, а в Рейкьявике в Исландии зафиксировали самые низкие значения с 1918 года. В то же время в Средиземноморье температура в прошлом месяце была значительно выше средней.

Температурные аномалии минувшего декабря. Euronews

Теплый декабрь, таким образом, завершил исключительный с точки зрения погоды года. Для каждой из стран, отмеченных на этой карте красным, 2022-й стал самым теплым в истории.

Зоны, где в декабре было тепло. Euronews

Как мы видим, охват красной зоны велик - от Британских островов до Пиренейского полуострова и Балкан.

Жара как норма?

Прошлый год действительно оказался исключительным, но вскоре сверхвысокие температуры могут стать нормой, предупреждает климатолог Валери Массон-Дельмотт. "Средние показатели 2022 года - это типичные условия, в которых мы будем жить в 2050-2060 годах, - утверждает эксперт. - Важно понимать, что пока 2022-й, конечно, остается исключением, но подобные сценарии станут все более распространенными. Попытайтесь представить, на что будут похожи температурные рекорды 50-60 годов, если нормой к тому времени станет жара, которую видели летом 2022 года!"

"Средние показатели 2022 года - это типичные условия, в которых мы будем жить в 2050-2060 годах. Важно понимать, что пока 2022-й, конечно, остается исключением, но подобные сценарии станут все более распространенными. Попытайтесь представить, на что будут похожи температурные рекорды 50-60 годов,если нормой к тому времени станет жара, которую видели летом 2022 года!" Валери Массон-Дельмотт, климатолог.

Женщины страдают больше

Волны жары прошлого лета оказали разрушительное воздействие на природу и на здоровье людей. Подсчитано, что в результате необычно высокой температуры в Европе прошлым летом умерло более 20 тысяч человек. Причем не только в Испании и Франции, где с подобным уже сталкивались, но и в Великобритании. Там прошлым летом был достигнут новый исторический максимум. В июле в некоторых районах Великобритании температура воздуха превысила 40 градусов, что стало абсолютным рекордом. На этом фоне метеослужба страны выпустила беспрецедентное предупреждение об экстремальной жаре, отметив, что болезни и смерть могут настигнуть в такой период даже здоровых.

Эксперты утверждают, что нам необходимо изменить отношение к высокой температуре.

"B более северных частях Европы - в Великобритании, Дании, Германии, мы все еще считаем, что тепло - это замечательно, что можно выйти на улицу, наслаждаться и веселиться, - комментирует Викки Томпсон, климатолог из университета Бристоля. - А нам следует быть более осведомленными о том, что да, вы можете наслаждаться жарой, но у нее есть и долгосрочные последствия".

Большинство смертей на пике температуры случается среди пожилых или самых маленьких. Статистика из Европы и США и показывают, что женщины на 15% больше подвержены связанным с жарой рискам, ем мужчины, ученые пока точно не знают, почему именно.

"Две основные теории опираются на то, что у женщин более высокая температура тела, поэтому для охлаждения им нужно больше времени, - уточняет Томпсон. - Похоже, что прекрасный пол меньше потеет, чем мужчины, это опять же мешает им охлаждаться".

Неудачная комбинация факторов

Ледники - на передовой линии изменения климата, в 2022 году и в Арктике, и в Антарктике площадь морского льда в течение всего года была ниже средних норм. На вершине Гренландии второй год подряд шел дождь, а не снег. А швейцарские Альпы потеряли 6% от общего объема оставшегося льда. Свидетелем этого стал гляциолог Маттиас Хусс. "2022 год стал особенным в Альпах, мы видели комбинацию очень малого количества снега зимой и очень высоких температур летом, было постоянно жарко, - вспоминает он. - Такое сочетание - худшее, что может случиться с ледниками, это привело к рекордным потерям льда, подобного мы никогда раньше не наблюдали".