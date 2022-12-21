Смогут ли эти экологически чистые суда – электрические и модульные – обогнать дизельные?

Скоростной паром "Медстраум" – первое в мире полностью электрическое судно своего класса. Детище европейского исследовательского проекта "TrAM" спустили на воду в норвежском Ставангере. Паром отличается новой модульной концепцией, которая может снизить стоимость производства, а это в свою очередь позволит технологии с нулевым уровнем выбросов успешнее конкурировать с дизельными судами.

Эдмунд Толо работает на верфи "Fjellstrand". Он объяснил Euronews суть модульного подхода: "Вы проектируете корпус и все элементы, как и в случае с автомобилями – есть несколько разных моделей, построенных на одной платформе. Так же и с судами: они не будут выглядеть одинаково, у них будут разные характеристики и разные роли в логистической цепочке.

Работа будет идти быстрее, строительство будет занимать меньше времени, и мы, конечно, надеемся автоматизировать многие процессы и задействовать меньше рабочей силы и таким образом снизить издержки.

Мы видим, что повсеместно растёт спрос на суда с нулевым уровнем выбросов. Так что, вне всякого сомнения, за паромом "Медстраум" последуют и другие!"