Нидерланды: биткойны греют тюльпаны

Что может быть общего между выращиванием тюльпанов и добычей криптовалюты? Рост цен на энергоносители и поиски альтернативы российскому газу подтолкнули европейцев к самым необычных коллаборациям.

Недалеко от Роттердама гигантская оранжерея отапливается за счёт тепла, выделяемого в процессе майнинга биткоинов. Этот процесс генерирует большое количество энергии, которая обычно пропадает впустую. Серверы, в свою очередь, питаются благодаря солнечным панелям, установленным на крыше, что снижает затраты и уменьшает воздействие на окружающую среду.

Это даже углеродно-нейтральная операция, мы удаляем больше углекислого газа из атмосферы, чем производим. Мы сокращаем потребление природного газа и используем электричество из возобновляемых источников. Так что наша деятельность идёт на пользу планете. Берт де Гроот Инженер, владелец биткойн-бизнеса

В рамках инициативы "Bitcoin Bloem" ("цветы из биткойнов") фермерам принадлежит часть процессоров для майнинга, размещённых в теплице.

Самое главное для нас – это экономия природного газа. Именно по этой причине мы согласились на партнёрство с майнерами. Но мы также получаем криптодоходы с наших машин. Даниэль Конинг Цветовод

В голландской истории луковицы тюльпанов уже были объектом спекуляций и ажиотажного спроса. В настоящее время крипторынок переживает не лучшие времена, курс биткойна составляет чуть больше 16 000 тысяч долларов, а год назад он пробил отметку в $68 000.

Тем не менее в оранжерее в Северном Брабанте не беспокоятся по поводу волатильности новой денежной единицы, здесь считают, что будущее все равно за блокчейном.