Еда будущего: водоросли накормят человечество и помогут сохранить планету

"Голубая революция в Швеции": компания Nordic Seafarm выращивает водоросли на западном побережье страны и поставляет свою продукцию в замороженном или сушеном виде на развивающийся скандинавский рынок.
Джонатан Геррбо, бизнес-разработчик Nordic Seafarm, уверен, что производство таких видов морских водорослей, как сахаристая ламинария или "морская капуста", может обеспечить растущее население планеты более здоровой и питательной пищей, не истощая при этом ресурсы планеты. Доказано, что небольшие водорослевые фермы поглощают CO2, помогая сохранить чистоту моря и создавая новые места обитания рыбы. Это также станет дополнительным стимулом для экономики прибрежных районов: по данным коалиции "Морские водоросли для Европы", эта отрасль может создать 115 тысяч новых рабочих мест к 2030 году.
"Мы должны выращивать морские водоросли, если хотим производить продукты питания и другие материалы более экологичным способом", – говорит Джонатан Геррбо. По его словам, агро-промышленный комплекс расходует слишком много пресной воды, фермеры работают на земле, а морские водоросли хороши тем, что для их производства не требуется земля. Нужен лишь солнечный свет, всё остальное и так есть в океане.
В Азии люди потребляют водоросли на протяжении тысячи лет. Чем доступнее они становятся для европейцев, тем проще выработать новую привычку – водоросли вполне могут стать нашей собственной кулинарной традицией.
Водоросли бесценны не только для пищевой промышленности и индустрии биопластика, но и косметического сектора. "У водорослей широкий спектр применения. В один прекрасный день в магазинах появится целый отдел морских водорослей. И покупателю будет легко выбрать различные блюда и приготовить их у себя на кухне. Так что в ближайшее время водоросли станут частью нашей жизни".