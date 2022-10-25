Еда будущего: водоросли накормят человечество и помогут сохранить планету

"Голубая революция в Швеции": компания Nordic Seafarm выращивает водоросли на западном побережье страны и поставляет свою продукцию в замороженном или сушеном виде на развивающийся скандинавский рынок.

Джонатан Геррбо, бизнес-разработчик Nordic Seafarm, уверен, что производство таких видов морских водорослей, как сахаристая ламинария или "морская капуста", может обеспечить растущее население планеты более здоровой и питательной пищей, не истощая при этом ресурсы планеты. Доказано, что небольшие водорослевые фермы поглощают CO2, помогая сохранить чистоту моря и создавая новые места обитания рыбы. Это также станет дополнительным стимулом для экономики прибрежных районов: по данным коалиции "Морские водоросли для Европы", эта отрасль может создать 115 тысяч новых рабочих мест к 2030 году.

"Мы должны выращивать морские водоросли, если хотим производить продукты питания и другие материалы более экологичным способом", – говорит Джонатан Геррбо. По его словам, агро-промышленный комплекс расходует слишком много пресной воды, фермеры работают на земле, а морские водоросли хороши тем, что для их производства не требуется земля. Нужен лишь солнечный свет, всё остальное и так есть в океане.

В Азии люди потребляют водоросли на протяжении тысячи лет. Чем доступнее они становятся для европейцев, тем проще выработать новую привычку – водоросли вполне могут стать нашей собственной кулинарной традицией.

Океан почти бесконечен. Это огромное трёхмерное пространство. Поэтому его можно использовать для выращивания продуктов питания. Меняющаяся законодательная база способствует расширению производства морских водорослей. Надеюсь, в ближайшие годы, появятся соответствующие фермы по всему шведскому побережью и побережью Европы. Джонатан Геррбо Бизнес-разработчик Nordic Seafarm

Водоросли бесценны не только для пищевой промышленности и индустрии биопластика, но и косметического сектора. "У водорослей широкий спектр применения. В один прекрасный день в магазинах появится целый отдел морских водорослей. И покупателю будет легко выбрать различные блюда и приготовить их у себя на кухне. Так что в ближайшее время водоросли станут частью нашей жизни".