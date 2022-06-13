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Climate Now

Франция укрепляет берега на фоне потепления климата

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Франция укрепляет берега на фоне потепления климата
Авторское право  euronews
 Jeremy Wilks

Программа "Климат сегодня" в очередном выпуске приглашает к разговору о проблеме эрозии береговой линии в связи с повышением уровня моря. И , как обычно, предлагает последние  данные системы спутникового мониторинга климата Земли "Коперник".

Жаркий май, особенно во Франции

В глобальном масштабе май этого года стал самым теплым за всю историю наблюдений: температура в среднем была на 0,3 градуса Цельсия выше среднего показателя 1991-2020 годов (во Франции она была выше на 3 градуса).

Copernicus Climate Change Service
Жаркий май-2022.Copernicus Climate Change Service

В Европе последний месяц весны оказался исключительным для большинства регионов. Красным на карте отмечены области, где температура была выше обычной в это время года.

Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF
Температурная динамика в мае.Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

От Европы к карте мира: здесь мы видим весь спектр температурных аномалий за последний месяц, включая пики высоких температур на огромной территории Средней Азии и Сибири.

Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF
Ситуация в мире, май 2022.Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

А в восточной части Тихого океана есть области, окрашенные в синий - это эффект Ла-Нинья, явления, которое приносит более низкие температуры и тоже считается экстремальным, как ливни в Австралии или засуха на западе США.

Наступление на берег

Во Франции последствия потепления ощущаются и в северных регионах. В частности, в связи с эрозией береговой линии в результате подъема уровня  моря.

Город Плугонвелен в Бретани включен в перечень из 126 французских прибережных населенных пунктов, которым предстоит изменить план развития и адаптироваться к климатическим переменам.

Мэр Бертран Одрен рассказывает: "Мы не хотим допустить, чтобы через 30-40-50 лет люди, инфраструктура, дома пострадали бы от эрозии скал и обрыва. Речь идет о том, чтобы дать населению возможность сориентироваться".

В течение полугода эксперты определят, какие районы Плугонвелена находятся в зоне риска,  государство поможет профинансировать меры по их защите. В ожидании муниципалитет  устанавливает барьеры вдоль береговой линии и высаживает дюнные растения; это тормозит смыв песка.

Euronews
Подъем уровня моря.Euronews

В глобальном масштабе уровень моря в среднем поднялся с 1993 года на 9 см и продолжает повышаться более чем на 4 мм в год. Ученые, с которыми побеседовал Euronews, предлагают два пути решения проблемы - ограничить глобальное потепление, стабилизируя повышение уровня моря на уровне 4 мм в год, и  адаптироваться к изменениям на местах, защищая населенные пункты, ограничивая строительство в низинах, чтобы не допустить ущерба от подъема моря.

К концу века все прибрежные населенные пункты Франции должны быть готовы к разрушительным штормам, говорят эксперты. Ализе Шаньо, аспирантка и сотрудница METEO-FRANCE/CNRS предупреждает: "Редкие для нас явления, связанные с повышением уровня моря, к примеру прибрежные наводнения, будут случаться раз в год, тогда как сейчас мы их можем наблюдать раз в столетие".

В Плугонвелене повышающийся уровень моря подмывает береговую линию, здешний обрыв отступает на несколько сантиметров в год, но мэр Бертран Одрен предпочитает не говорить о катастрофе. "Мы должны соблюдать осторожность, обязательно. Но не стоит впадать в алармизм", -  призывает он.