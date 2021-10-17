Лозанна отравлена диоксином

Лозанна неожиданно для её жителей оказалась, возможно, самым загрязнённым городом Швейцарии: в почве обнаружили огромные концентрации диоксина: это полихлорированный дибензо-p-диоксин, образующийся главным образом при сжигании бытовых отходов.

Экологический мониторинг долгое время ограничивался анализом воздуха и воды. Лишь в мае этого года учёные изучили состав почвы — и сделали шокирующее открытие. Пятно диоксина — 19 квадратных километров практически в центре города.

В загрязнении обвиняют мусоросжигательный завод: он закрылся ещё в 2005 году, но до этого действовал полвека. Причём ещё в начале 80-х там была установлена система фильтрации. То есть, диоксин оставался в почве не меньше 40 лет.

Дидье Буржи, житель Лозанны:

"Вот тут дети играют на площадке, а совсем рядом — знак, запрещающий им это. Здесь есть люди, которые годами выращивали овощи в своих садиках. А теперь им внезапно говорят: нет, никаких больше кабачков, никаких огурцов, нельзя. Конечно, это вызывает у них вопросы".

Теперь швейцарцам предстоит тщательно проверить окрестности других подобных мусоросжигающих комплексов. Проблема состоит и в том, что в конфедерации, которая гордится своей экологией, до сих пор не существует нормативов предельно допустимой концентрации диоксинов в почве.