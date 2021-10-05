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Природа

Учёные разгадали одну из загадок острова Пасхи

Учёные разгадали одну из загадок острова Пасхи
Авторское право  Karen Schwartz/AP
 Parisa Hashempour
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Когда первые европейцы прибыли на остров Пасхи, они были поражены тем, что местные жители пили воду, которую они набирали прямо в море. Для европейцев это представлялось столь же неразрешимой загадкой, как и появление на острове знаменитых статуй.

Позднее исследователи установили, что туземцы брали воду из подводных ключей. Но в этом году было сделано еще одно открытие. С помощью беспилотных летательных аппаратов ученые смогли больше узнать добывали питьевую воду. Это открытие, возможно, поможет расширить наши знания об источниках воды и засухах.

По словам научного сотрудника Бингемтонского университета (штат Нью-Йорк) Роберта ДиНаполи, дождевая вода на острове Пасхи просачивается сквозь пористую материковую породу и попадает в водоносный горизонт. А уже оттуда она выходит наружу в виде прибрежных ключей, сливаясь с морской водой.

Mlenny/Alexander Hafemann/Getty
Наострове Пасхи нет источников пресной воды. Поэтому долгое время оставалось тайной, как на нём выживали его первые обитатели.Mlenny/Alexander Hafemann/Getty

Исследование, проведенное ДиНаполи и его коллегами, установило при помощи новейших технологий все подводные источники пресной воды. Обнаружить подводные ключи помогают термографические видеокамеры, показывающие распределение температурных полей.

По словам ДиНаполи, в некоторых частях побережья наружу выходит такой объём подземных вод, что морская вода у берега фактически опресняется. Хотя она сохраняет солоноватый вкус, её можно пить без риска для здоровья.

Ученые также установили, что в древности местные жители для удобства водозабора построили специальные дамбы, отделяющие ключевую воду от морской, а также прорыли колодцы, позволявшие брать эту воду до того, как она попадала в море.

На острове нет ни рек, ни ручьев. А небольшие озёра, расположенные в вулканических кратерах и заполняющиеся дождевой водой, регулярно пересыхают. Поэтому дождевая вода – этой редчайший и при этом жизненно необходимый ресурс.

«Первые жители острова столкнулись с очень тяжёлыми условиями жизни. Их ответом было изобретение интересных стратегий выживания», — говорит ДиНаполи.

Остров Пасхи, на котором уже недостаточно водных ресурсов, может столкнуться с еще более тяжелой ситуацией в связи с изменением климата. Поведенное исследование источников ключевой воды будет положено в основу еще более масштабного исследования, деньги на которое выделил журнал National Geographic. Его цель установить, как функционируют подводные ключи во время продолжительных периодов засухи.

Erlantz Pérez Rodríguez/Getty
Раньше учёные считали, что статуи были поставлены в местах с пресной водой.Erlantz Pérez Rodríguez/Getty

Предыдущее исследование Бингемтонского университета проводилось во время многолетней засухи, в ходе которой все три озера на острове высохли. «Мы установили, - рассказывает ДиНаполи, что во время засухи подводные ключи остаются последним источником воды на острове». Ученые выяснили, что вода остается в подземном горизонте даже во время продолжительной засухи.

Каждый год 55 млн человек подвергаются последствиям засухи. 4% населения Земли испытывают недостаток воды. Согласно целям, поставленным ООН, к 2030 г. все люди на планете должны получить доступ к воде и гигиене.