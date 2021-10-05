Учёные разгадали одну из загадок острова Пасхи

Когда первые европейцы прибыли на остров Пасхи, они были поражены тем, что местные жители пили воду, которую они набирали прямо в море. Для европейцев это представлялось столь же неразрешимой загадкой, как и появление на острове знаменитых статуй.

Позднее исследователи установили, что туземцы брали воду из подводных ключей. Но в этом году было сделано еще одно открытие. С помощью беспилотных летательных аппаратов ученые смогли больше узнать добывали питьевую воду. Это открытие, возможно, поможет расширить наши знания об источниках воды и засухах.

По словам научного сотрудника Бингемтонского университета (штат Нью-Йорк) Роберта ДиНаполи, дождевая вода на острове Пасхи просачивается сквозь пористую материковую породу и попадает в водоносный горизонт. А уже оттуда она выходит наружу в виде прибрежных ключей, сливаясь с морской водой.

Наострове Пасхи нет источников пресной воды. Поэтому долгое время оставалось тайной, как на нём выживали его первые обитатели. Mlenny/Alexander Hafemann/Getty

Исследование, проведенное ДиНаполи и его коллегами, установило при помощи новейших технологий все подводные источники пресной воды. Обнаружить подводные ключи помогают термографические видеокамеры, показывающие распределение температурных полей.

По словам ДиНаполи, в некоторых частях побережья наружу выходит такой объём подземных вод, что морская вода у берега фактически опресняется. Хотя она сохраняет солоноватый вкус, её можно пить без риска для здоровья.

Ученые также установили, что в древности местные жители для удобства водозабора построили специальные дамбы, отделяющие ключевую воду от морской, а также прорыли колодцы, позволявшие брать эту воду до того, как она попадала в море.

На острове нет ни рек, ни ручьев. А небольшие озёра, расположенные в вулканических кратерах и заполняющиеся дождевой водой, регулярно пересыхают. Поэтому дождевая вода – этой редчайший и при этом жизненно необходимый ресурс.

«Первые жители острова столкнулись с очень тяжёлыми условиями жизни. Их ответом было изобретение интересных стратегий выживания», — говорит ДиНаполи.

Остров Пасхи, на котором уже недостаточно водных ресурсов, может столкнуться с еще более тяжелой ситуацией в связи с изменением климата. Поведенное исследование источников ключевой воды будет положено в основу еще более масштабного исследования, деньги на которое выделил журнал National Geographic. Его цель установить, как функционируют подводные ключи во время продолжительных периодов засухи.

Раньше учёные считали, что статуи были поставлены в местах с пресной водой. Erlantz Pérez Rodríguez/Getty

Предыдущее исследование Бингемтонского университета проводилось во время многолетней засухи, в ходе которой все три озера на острове высохли. «Мы установили, - рассказывает ДиНаполи, что во время засухи подводные ключи остаются последним источником воды на острове». Ученые выяснили, что вода остается в подземном горизонте даже во время продолжительной засухи.

Каждый год 55 млн человек подвергаются последствиям засухи. 4% населения Земли испытывают недостаток воды. Согласно целям, поставленным ООН, к 2030 г. все люди на планете должны получить доступ к воде и гигиене.