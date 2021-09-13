В поисках утечек метана

Самое жаркое лето

В Европе закончилось самое жаркое за время наблюдений лето. Средняя температура была выше почти на градус среднего уровня периода с 1991 по 2020 г. Это несколько больше, чем температура жаркого лета 2010 и 2018 гг.

На юге и востоке стояла жаркая погода. В городе Сиракузы был поставлен рекорд: 11 августа температура здесь достигла 48,8°C. С другой стороны, на территории, растянувшейся от Франции до Скандинавии температура была на 2°C ниже средней температуры прошлого года.

Тёплая и холодная зоны Европы летом 2021 г. euronews

В поисках утечек природного газа

В прошлом месяце Межправительственная группа экспертов по изменению климата призвала усилить меры по снижению выбросов метана промышленными предприятиями. Потому что у метана сильные парниковые свойства. За 20 лет парниковый эффект от него превышает эффект от углекислого газа в 84 раза.

Существуют разные способы обнаружения утечек метана. Помочь найти источники выбросов метана можно с помощью спутников программы “Коперник” и моделирования атмосферных процессов. Ещё одни способ — гораздо более приземлённый — предполагает поиск источников метана прямо на улицах.

Ученые Хоссейн Маазаллахи и Ханне Нотё занимаются поисками утечек метана в городе Утрехте. У метана нет цвета и запаха, но их прибор может легко обнаружить одну молекулу метана среди миллиарда других молекул воздуха.

Резкое увеличение доли метана в воздухе означает, что где-то рядом произошла утечка. Пробы передаются коллегам в лаборатории, которые измерят химические параметры метана, позволяющие определить его происхождение.

Ученые хотели бы, чтобы их быстрая и точная методика обнаружения метана применялась повсеместно и помогла решить проблему незаметных утечек. В конечном итоге это должно помочь снизить парниковый эффект.

Недавнее научное исследование показывает, что выбросы метана в атмосферу можно снизить на 50% к 2030 г. Если мы добьемся этого, мы сможем снизить рост температуры на четверть градуса к середине века и даже на полградуса к 2100 году. А это значительная часть ожидаемого потепления.