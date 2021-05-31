Как искусственная мега-дамба подвергает опасности голландские экосистемы?

Большая часть территории Нидерландов находится ниже уровня моря, поэтому наводнения и штормовые нагоны всегда представляли большую опасность для страны.

После особенно разрушительного наводнения в 1916 году нидерландское правительство решило построить дамбу между заливом Зёйдерзе и Северным морем. В 1932 году было завершено строительство так называемой Афслёйтдейк, или "Заградительной дамбы", протянувшейся на 32 км через устье залива.

Этот искусственный барьер превратил бывший соленый залив Зёйдерзе, в который впадает несколько рек, в сегодняшнее пресноводное озеро Эйсселмер, самое большое в Нидерландах. С помощью шлюзов в Афслёйтдейке пресная вода попадает через дамбу в Северное море.

Препятствие для рыбы

Мигрирующие виды рыб перемещаются между соленым Ваттовым морем и пресным Эйселмером, чтобы нереститься в пресной воде и выводить потомство.

"Строительство Афслёйтдейка имело серьезные последствия для подводной природы Ваттового моря, - говорит Воутер ван дер Хей, морской эколог из голландской организации De Waddenvereniging, выступающей за сохранение Ваттового моря. - Это перерезало пути миграции около сотни видов рыб, которые перемещаются между пресной и соленой водой, что теперь невозможно".

Так как Афслёйтдейк перекрывает эти миграционные пути, в плотине были установлены шлюзы, чтобы рыба могла пройти. Однако выяснилось, что их течение слишком сильное для многих видов рыб - пройти через них смогли только самые сильные "пловцы".

"Миллионы рыб ждут в Ваттовом море перед этими воротами. Они чувствуют запах пресной воды на другой стороне и хотят переплыть туда, но течение слишком сильное, а переход между соленой и пресной водой слишком резкий", - говорит эксперт из De Waddenvereniging.

В результате популяции многих видов мигрирующих рыб сократились - даже в водоемах и реках, которые вытекают из-за пределов Нидерландов, таких как Рейн. В 2018 году De Waddenvereniging зафиксировала резкое 90-процентное сокращение рыбных запасов в Ваттовом море.

Афслёйтдейк также повлиял на флору Ваттового моря, в частности на морские травы. Доктор Лаура Говерс, эколог, биолог и преподаватель Гронингенского университета, изучает эти растения с 2007 года.

"Они важны для биоразнообразия, - говорит Говерс. - Подобно мангровым лесам и коралловым рифам, они образуют экосистему. Они также обеспечивают безопасное место для подрастающей молоди рыб, поглощают углерод и могут фильтровать токсичные вещества из воды".

Морская трава также служит надежным буфером против волн. По ее словам, прочная корневая сеть морских трав помогает удерживать почву на месте и предотвращать береговую эрозию.

"Однако в Нидерландах морская трава почти полностью исчезла", - добавляет Говерс. Именно поэтому с 2014 года она работает над проектом по возвращению этих морских растений в голландское Ваттовое море.

Пересадка морской травы вручную

Говерс регулярно ездит на Ваттовое море вместе со своей командой и волонтерами, чтобы посадить семена. Они используют специальный метод, разработанный учеными, чтобы их не смыло сильными течениями.

"Последние три года мы работаем с семенами из Германии, где морская трава еще существует", - объясняет она.

Волонтеры помогают пересаживать морскую траву в Ваттовом море Фото: Лаура Говерс

"Мы собираем семена осенью, храним их в искусственной морской воде, которую сами производим зимой, а затем весной смешиваем их с голландским морским песком в наших лабораториях. Мы помещаем эту смесь в пульверизаторы и высаживаем семена на дно в Ваттовом море".

Метод оказался успешным. Если в 2018 году, по оценкам ученых, было 10 тысяч растений, то сейчас их уже 100 тысяч, и они занимают площадь, эквивалентную 170 гектарам.

"Но чтобы создать здоровую экосистему в Ваттовом море, нам, конечно, нужно еще десять лет", - признается Говерс.

Искусственная река для миграции рыбы

Искусственная река для миграции рыбы, представляющая собой четырехкилометровый извилистый водный путь, станет еще одним решением. Она позволит слабым рыбам, которые не могут плыть против течения, переходить из пресной воды в соленую и обратно.

В русле искусственной реки, которая будет создана около фризской деревни Корнвердерзанд, соленая вода смешается с пресной, что облегчит переход для рыб. По словам экспертов, от новой искусственной реки выиграют даже те виды рыб, которые обычно не мигрируют.

"Такой переход от пресной к соленой воде по своей природе является чрезвычайно богатой питательными веществами зоной", - говорит Воутер ван дер Хей из De Waddenvereniging. Эта экологическая организация отвечает за проект в сотрудничестве с природоохранными организациями It Fryske Gea, Het Blauwe Hart и ассоциацией рыболовов-спортсменов.

"Таким образом можно восстановить не только запасы рыбы, но и популяцию животных, которые питаются рыбой, например, тюленей и морских птиц, - объясняет ван дер Хей. - Укрепляя рыбные запасы, мы также улучшаем положение профессиональных рыбаков и рыбаков-любителей. Благодаря этому проекту Нидерланды открывают ворота для миграции рыбы в Европе".